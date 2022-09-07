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  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

PowerPro CompactDulkių siurblys be maišelio

FC8478/91

4.1
| (9) Atsiliepimai
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ dulkių siurblys su technologija „PowerCyclone 4“ išsiskiria didele galia, nepriekaištingu efektyvumu bei patobulinta surinkimo dėže.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • 1500 W

  • PowerCyclone 4

  • „TriActive“ antgalis

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu

„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

A klasės veiksmingumas valant kietas grindų dangas

Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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4.1

iš 5

9

Atsiliepimai

4
3
2

07/09/2022

България

България

Прахосмукачка

Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.

Argumentai už

Лесно почистване

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

препоръчвам

много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба

02/10/2019

Česká republika

Česká republika

Silný

Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač

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