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Nutraukta gamyba
FC8478/91
1500 W
PowerCyclone 4
„TriActive“ antgalis
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
„TriActive“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes; 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą; 3) susiurbia prie baldų ir sienų esančias dulkes ir purvą per kairįjį ir dešinįjį oro kanalą.
Šis gaminys pasiekia didžiausią valymo efektyvumą ant kietų grindų dangos. Surenka dulkes 100 %!
4.1
iš 5
9
Atsiliepimai
Hrisi
07/09/2022
България
Прахосмукачка
Имам прахосмукачка от над 4г. Работи безотказно. Лесно се почиства и поддържа. Препоръчвам с две ръце.
Argumentai už
Лесно почистване
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Аврамова
19/06/2020
България
препоръчвам
много добър домакински уред, лесно се почиства и има много силна всмукателна мощност
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Прахосмукачка без торба
Michal89
02/10/2019
Česká republika
Silný
Koupili jsme na základě recenzi ale i hlavně pro nás silný sací výkon motoru. Jelikož máme doma čtyřnohého přítele, tak tento vysavač je dobrý sluha při odstraňování chlupu z podlahy a sedačky. Díky omývatelné nádobě nemusíme řešit kupování sáčku, což ušetří též nemalé peníze.
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC8478/91 Bezsáčkový vysavač