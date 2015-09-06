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Nutraukta gamyba
FC8645/91
PowerCyclone 4
„TriActive+“ antgalis
EPA 10 plaunamas filtras
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.
Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.
3.0
iš 5
1
Apžvalga
Gabo
06/09/2015
Česká republika
Příliš zranitelný design směrem k možné opotřebitelnosti.
Na vysavači je nepraktická celá řada věcí. Např. vysávací hubice na konci trubice se musí vytahovat a zandavat, není zde žádné tlačítko k "zacvaknutí". Prodlouření délky trubice je na knoflík - mohlo by to být bez této zarážky vyřešeno jiným systémem. Výklopná nádoba se špatně vymývá, má příliš mnoho záhybů, preferoval bych spíše v podstatě nádobu bez nějakých výběžků, rohů apod. Oproti vysavači, který máme od jiné firmy, je tento výrobek technicky (svoji stavbou) více zranitelnější k opotřebování, tj. méně snese.
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač