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Nutraukta gamyba

PowerPro ActiveDulkių siurblys be maišelio

FC8645/91

3
| (1) Apžvalga
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips PowerPro Active“ dulkių siurblys su „PowerCyclone 4“ technologija – išskirtiniai valymo rezultatai. Modernią dulkių talpyklą lengva ištuštinti, ji nekelia dulkių debesų.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • PowerCyclone 4

  • „TriActive+“ antgalis

  • EPA 10 plaunamas filtras

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

Naujasis „trys viename“ „TriActive+“ antgalis surenka purvą ir dulkes

„TriActive+“ antgalis atlieka 3 veiksmus vienu metu: 1) švelniai praskleidžia kilimą specialiai sukurtu padu ir išvalo visas dulkes, 2) įtraukia didelius trupinius per didelę priekyje esančią angą, 3) išvalo šalia baldų ir sienų esančius dulkes ir purvą dvejais šoniniais šepečiais.

Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Pažangus, higieniškai ištuštinamas dulkių surinkimo konteineris

Dulkių konteineris yra kruopščiai suprojektuotas taip, kad būtų galima pašalinti sukauptą purvą nesukeliant dulkių debesies. Jį galima naudoti viena ranka ir, dėka jo unikalios formos ir lygaus paviršiaus, galite lengvai valdyti dulkių konteinerio ištuštinimą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.0

iš 5

1

Apžvalga

5
4
2
1

06/09/2015

Česká republika

Česká republika

Příliš zranitelný design směrem k možné opotřebitelnosti.

Na vysavači je nepraktická celá řada věcí. Např. vysávací hubice na konci trubice se musí vytahovat a zandavat, není zde žádné tlačítko k "zacvaknutí". Prodlouření délky trubice je na knoflík - mohlo by to být bez této zarážky vyřešeno jiným systémem. Výklopná nádoba se špatně vymývá, má příliš mnoho záhybů, preferoval bych spíše v podstatě nádobu bez nějakých výběžků, rohů apod. Oproti vysavači, který máme od jiné firmy, je tento výrobek technicky (svoji stavbou) více zranitelnější k opotřebování, tj. méně snese.

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Active FC8645/91 Bezsáčkový vysavač

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