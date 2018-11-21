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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Priešalerginis filtras
4 l
Mažas turbininis šepetys
Mūsų išskirtinis „TriActive+“ antgalis švelniai praskiria kilimą, kad išvalytų giliau. Per priekinius ir šoninius oro kanalus įtraukiami trupiniai, siurbiama visai šalia baldų ir sienų.
Minkšti šepetėlio šereliai ant antgalio parketui kruopščiai valo ir saugo kietas grindis nuo įbrėžimų.
Gaminiui naudojama tyli technologija, kad būtų siurbiama tyliai. Šis dulkių siurblys veikia 70 dB garsumu.
5.0
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
SONČEK
21/11/2018
Slovenija
Odlična
Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Nata25
18/06/2018
Slovenija
Izdelek je super.
Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Sasa30
27/05/2018
Slovenija
Izdelek ima odlicne lastnosti.
Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko