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  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
  • Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas

Nutraukta gamyba

Performer Cat & DogDulkių siurblys su maišeliu

FC8681/09

5
| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas
„Philips Performer“ dulkių siurblys valo geriausiai ir vartoja mažai energijos. Su mūsų priešalerginiu filtru, kuris sulaiko daugiau nei 99,9 % kenksmingų dalelių, namų oras bus švarus ir sveikas.
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„TriActive+“ antgalis tinka 3 veiksmams vieno valymo metu

Itin veiksmingas, mažas energijos suvartojimas

  • Priešalerginis filtras

  • 4 l

  • Mažas turbininis šepetys

„TriActive+“ antgalis yra skirtas 3 valymo veiksmams

„TriActive+“ antgalis yra skirtas 3 valymo veiksmams

Mūsų išskirtinis „TriActive+“ antgalis švelniai praskiria kilimą, kad išvalytų giliau. Per priekinius ir šoninius oro kanalus įtraukiami trupiniai, siurbiama visai šalia baldų ir sienų.

Antgalis parketui saugo grindis nuo subraižymo

Antgalis parketui saugo grindis nuo subraižymo

Minkšti šepetėlio šereliai ant antgalio parketui kruopščiai valo ir saugo kietas grindis nuo įbrėžimų.

Tyli technologija tyliam siurbimui

Gaminiui naudojama tyli technologija, kad būtų siurbiama tyliai. Šis dulkių siurblys veikia 70 dB garsumu.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

21/11/2018

Slovenija

Slovenija

Odlična

Super sesalec, mogoče le malo preobavten, pogrešam edino malo krtačko za prah.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

18/06/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek je super.

Izdelek je lahek za prenos, ima super dodatne krtačke in moč, da posesa mačjo dlako iz stolov, sedežne, postelje :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

27/05/2018

Slovenija

Slovenija

Izdelek ima odlicne lastnosti.

Z izdelkom sem zelo zadovoljna. Je močan, deluje zelo tiho.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Performer Cat & Dog FC8681/09 Sesalnik z vrečko

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