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Nutraukta gamyba
FC8776/01
„TriActive XL“ antgalis
6 cm plona konstrukcija
4 ratukų sistema
120 min. veikimo laikas
„TriActive XL“ antgalis puikiai valo, o dabar dar ir 2 kartus greičiau, nes: 1. Itin platus antgalis apima dvigubai didesnį grindų plotą vienu judesiu. 2. Trys įsiurbimo angos surenka dulkes priekyje ir iš šonų. 3. Lanksti juostelė surenka likusia dulkes.
Dulkių siurblys-robotas turi 4 valymo būdus, todėl jūs galite veiksmingiausią ir tinkamiausią kambario valymo strategiją.
Naudodamas 2 itin ilgus šepečius jūsų dulkių siurblys-robotas išvalys nešvarumus ir dulkes iš kampų ir pagal grindjuostes bei ten, kur visi kiti robotai negali pasiekti.
3.8
iš 5
32
Atsiliepimai
Juluetta
10/04/2019
Україна
Мамин помічник!
Назвали його Федір:) Для генерального прибирання звісно не підійде, а на кожен день-те що треба! Кнопочку нажав-Федя пробігся і чистота) Коли заповнюється контейнер сам зупиняється, досить потужний, але великі кроки не підійме, паркується до станції навіть з іншої кімнати:)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Пилосос-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Пилосос-робот
АДЕЛИНА78
07/09/2022
България
Patvirtintas pirkėjas
Прекрасен продукт
Прекрасна работа,улеснява ежедневието!!! Препоръчвам!!!
Argumentai už
МАНЕВРЕНА
Argumentai prieš
НЯМА
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8776/01 Прахосмукачка-робот
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8776/01 Прахосмукачка-робот
Stando
13/06/2021
Slovensko
Výborný domáci pomocník
Tento robotický vysávač je výborný domáci pomocník, ktorý zabezpečí plnohodnotne vysávanie.
Argumentai už
dizajn, výška, obsluha, kvalitné vysávanie
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Robotický vysávač
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Robotický vysávač
Pagal IEC aprėpties bandymą, palyginus su „Philips“ FC8800.