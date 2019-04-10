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  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas
  • Itin veiksmingas, išmanusis valymas

Nutraukta gamyba

SmartPro CompactDulkių siurbliai-robotai

FC8776/01

3.8
| (32) Atsiliepimai
Itin veiksmingas, išmanusis valymas
Dėl itin didelio antgalio „TriActive XL“ „Philips SmartPro Compact“ dulkių siurblys-robotas nuo šiol jūsų namus išvalo 2 kartus greičiau. Pritaikius išmanaus aptikimo sistemą robotas parenka geriausią valymo strategiją ir kruopščiai išvalo jūsų namus.
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Valo kruopščiai ir nuo šiol 2 kartus greičiau*

Itin veiksmingas, išmanusis valymas

  • „TriActive XL“ antgalis

  • 6 cm plona konstrukcija

  • 4 ratukų sistema

  • 120 min. veikimo laikas

Itin didelis „TriActive XL“ antgalis

Itin didelis „TriActive XL“ antgalis

„TriActive XL“ antgalis puikiai valo, o dabar dar ir 2 kartus greičiau, nes: 1. Itin platus antgalis apima dvigubai didesnį grindų plotą vienu judesiu. 2. Trys įsiurbimo angos surenka dulkes priekyje ir iš šonų. 3. Lanksti juostelė surenka likusia dulkes.

4 valymo būdai visiems kambariams

Dulkių siurblys-robotas turi 4 valymo būdus, todėl jūs galite veiksmingiausią ir tinkamiausią kambario valymo strategiją.

2 itin ilgi šoniniai šepečiai kampams valyti

Naudodamas 2 itin ilgus šepečius jūsų dulkių siurblys-robotas išvalys nešvarumus ir dulkes iš kampų ir pagal grindjuostes bei ten, kur visi kiti robotai negali pasiekti.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.8

iš 5

32

Atsiliepimai

10/04/2019

Україна

Україна

Мамин помічник!

Назвали його Федір:) Для генерального прибирання звісно не підійде, а на кожен день-те що треба! Кнопочку нажав-Федя пробігся і чистота) Коли заповнюється контейнер сам зупиняється, досить потужний, але великі кроки не підійме, паркується до станції навіть з іншої кімнати:)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Пилосос-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Пилосос-робот

07/09/2022

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Прекрасен продукт

Прекрасна работа,улеснява ежедневието!!! Препоръчвам!!!

Argumentai už

МАНЕВРЕНА

Argumentai prieš

НЯМА

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8776/01 Прахосмукачка-робот

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8776/01 Прахосмукачка-робот

13/06/2021

Slovensko

Slovensko

Výborný domáci pomocník

Tento robotický vysávač je výborný domáci pomocník, ktorý zabezpečí plnohodnotne vysávanie.

Argumentai už

dizajn, výška, obsluha, kvalitné vysávanie

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Robotický vysávač

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie SmartPro Compact FC8774/01 Robotický vysávač

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Atsakomybės apribojimai

  1. Pagal IEC aprėpties bandymą, palyginus su „Philips“ FC8800.