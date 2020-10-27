30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
FC9229/01
2000 V
Laikantiesiems gyvūnus
Kiekvieną kartą atlikus valymą, paprastu mygtuko paspaudimu įjungiama terkšlė, kuri kruopščiai nukrato dulkes nuo filtro klosčių į dulkių surinkimo dėžę. Dabar oro srovės nebeblokuoja filtre esančios dulkės, ir siurbimo galia yra beveik tokia pati, kaip ir naujame filtre.
Šis dulkių siurblys turi 2000 W variklį su didžiausia 400 W siurbimo galia, kuri užtikrina puikius valymo rezultatus.
Atsiliepimai