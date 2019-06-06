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  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
  • Itin veiksmingas
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  • Itin veiksmingas

Nutraukta gamyba

PowerPro CompactDulkių siurblys be maišelio

FC9320/09

5
| (5) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Itin veiksmingas
Naujasis „Philips PowerPro Compact“ nepriekaištingai išvalo kietas grindis, nes jame įdiegta „PowerCyclone 4“ technologija ir yra specialus kietų grindų antgalis. Dulkių surinkimo dėžę lengva ištuštinti, todėl į aplinką nepasklinda dulkių debesys.
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Mažesnės energijos sąnaudos

Itin veiksmingas

  • Energijos vart. efekt. kl. A**

  • Technologija „PowerCyclone 4“

  • Kietų grindų antgalis

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

Technologija „PowerCyclone 4“ atskiria dulkes ir orą vienu kartu

„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.

Pažangi dulkių surinkimo talpykla, kurią lengva ištuštinti

Pažangi dulkių surinkimo talpykla, kurią lengva ištuštinti

Dulkių talpykla sukurta taip, kad iškratant dulkes nekyla jų kamuoliai. Unikali forma ir švelnus paviršius leidžia dulkes surinkti vienoje pusėje ir lengvai jas iškratyti į šiukšliadėžę.

Antgalis, skirtas optimaliam visų tipų kietų grindų valymui

Antgalis, skirtas optimaliam visų tipų kietų grindų valymui

Kietų grindų antgalis puikiai valo visų tipų kietas grindis, ypač parketą ir plyteles. 1) Specialūs minkšti šepečio šereliai saugo grindis nuo įbrėžimų. 2) Specialus minkštų šerelių išdėstymas užtikrina optimalų dulkių surinkimą nuo visų kietų grindų. 3) Antgalis yra lengvas ir turi ratukus, todėl galėsite lengvai manevruoti grindų paviršiumi.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

5

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/06/2019

България

България

Лека и удобна прахосмукачка

Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

21/06/2016

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Препоръчвам този продукт

Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

13/05/2016

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволна

безшумна прахосмукачка, лесна за управление, с отличен дизайн

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба

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