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Nutraukta gamyba
Energijos vart. efekt. kl. A**
Technologija „PowerCyclone 4“
Kietų grindų antgalis
„PowerCyclone 4“ technologija sustiprina oro srautą ir galią efektyviai atskiriant nešvarumus ir orą. Nepriekaištingi valymo rezultatai užtikrinami etapais: 1) oras greitai patenka į „PowerCyclone“ dėl tiesios ir lygios oro įleidimo angos, 2) išlenkta oro praleidimo dalis greitai nukreipia oro srautą aukštyn į cikloninę kamerą, kur dulkės atskiriamos nuo oro.
Dulkių talpykla sukurta taip, kad iškratant dulkes nekyla jų kamuoliai. Unikali forma ir švelnus paviršius leidžia dulkes surinkti vienoje pusėje ir lengvai jas iškratyti į šiukšliadėžę.
Kietų grindų antgalis puikiai valo visų tipų kietas grindis, ypač parketą ir plyteles. 1) Specialūs minkšti šepečio šereliai saugo grindis nuo įbrėžimų. 2) Specialus minkštų šerelių išdėstymas užtikrina optimalų dulkių surinkimą nuo visų kietų grindų. 3) Antgalis yra lengvas ir turi ratukus, todėl galėsite lengvai manevruoti grindų paviršiumi.
5.0
iš 5
5
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
dvav
06/06/2019
България
Лека и удобна прахосмукачка
Прахосмукачката е много удобна, имайки предвид, че е с пластмасов контейнер, лесно се почиства и е много лека и удобна за употреба.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Anrousseva
21/06/2016
България
Patvirtintas pirkėjas
Препоръчвам този продукт
Прахосмукачката е супер, няма да сгрешите,ако си закупите.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Jesika
13/05/2016
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволна
безшумна прахосмукачка, лесна за управление, с отличен дизайн
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Compact FC9320/09 Прахосмукачка без торба