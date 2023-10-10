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  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*

Nutraukta gamyba

„PowerPro Expert“Dulkių siurblys be maišelio

FC9729/09

4.8
| (87) Atsiliepimai | 99% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
„Philips“ 7000 serijos dulkių siurblys be maišelio pasižymi mūsų visų laikų didžiausia siurbimo galia. Be vargo puikiai išvalykite su „PowerCyclone 8“ technologija ir „TriActive“ antgaliu, kuris iškart atlieka 3 optimizuotus valymo veiksmus.
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„Allergy H13“ filtras surenka > 99,9 %** dulkių

Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*

  • 900 W

  • „PowerCyclone 8“

  • „Allergy H13“ filtras

  • Integruoti priedai

900 W variklis – didelė siurbimo galia

900 W variklis – didelė siurbimo galia

Labai našus 900 W variklis, kurio sukimosi greitis viršija 50 000 aps./min, užtikrina didelę siurbimo galią ir puikų valymą kiekvieną kartą.

99,9 % dulkių surinkimas*** – labai švarus valymas

99,9 % dulkių surinkimas*** – labai švarus valymas

Su „TriActive+“ antgaliu ir didžiausia siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių***.

„PowerCyclone 8“ ilgiau išlaiko didžiausią siurbimo galią

„PowerCyclone 8“ ilgiau išlaiko didžiausią siurbimo galią

„PowerCyclone 8“ technologija pasižymi galingu, sūkuriniu veikimu, kad padidintų oro srautą ir sukurtų didžiausią siurbimo galią. Milžiniškai padidintas > 185 km/h oro srautas cilindrinėje kameroje veiksmingai atskiria dulkes nuo oro ir ilgiau išlaiko stipresnę siurbimo galią, kad valymo rezultatai būtų nepriekaištingi.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679559
  • Award image VRS_AWARD-961326

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

87

Atsiliepimai

99%

Rekomenduoja šį gaminį

2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Пилосос дуже добре себе показує!

Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

21/02/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА

Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!

Argumentai už

100 відсотків ціна якість відповідає

Argumentai prieš

ні

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

04/01/2022

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Цена - качество. Отличный пылесос.

До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.

Argumentai už

Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.

Argumentai prieš

Нет.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atsakomybės apribojimai

  1. siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausių aukščiausios klasės dulkių siurblių be maišelių (> 150 €) Vokietijoje 2019 m. 1-ą pusmetį

  2. Filtravimo našumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).

  4. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.