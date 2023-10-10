30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
900 W
„PowerCyclone 8“
„Allergy H13“ filtras
Integruoti priedai
Labai našus 900 W variklis, kurio sukimosi greitis viršija 50 000 aps./min, užtikrina didelę siurbimo galią ir puikų valymą kiekvieną kartą.
Su „TriActive+“ antgaliu ir didžiausia siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių***.
„PowerCyclone 8“ technologija pasižymi galingu, sūkuriniu veikimu, kad padidintų oro srautą ir sukurtų didžiausią siurbimo galią. Milžiniškai padidintas > 185 km/h oro srautas cilindrinėje kameroje veiksmingai atskiria dulkes nuo oro ir ilgiau išlaiko stipresnę siurbimo galią, kad valymo rezultatai būtų nepriekaištingi.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
87
Atsiliepimai
99%
Rekomenduoja šį gaminį
Str31
10/10/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Пилосос дуже добре себе показує!
Дуже якісно збирає пил. Потужний і зручно чистити.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Jonic60
21/02/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
ДУЖЕ ГАРНА ШТУКА
Дуже задоволений цим пристроєм.Чудовий у работі легкий.гарне смокче пил.єкономний 900 ват.зручний пилозбирач .регулятор потужності та фільтр. який можна мити водою. зручні дві насадки великі.Тихо працює .На 3 рівні потужності мені хватае вбирати кілими!
Argumentai už
100 відсотків ціна якість відповідає
Argumentai prieš
ні
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Divx
04/01/2022
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Цена - качество. Отличный пылесос.
До этого, пользовались пылесосом Saturn, между ними просто огромная разница. Philips работает очень тихо, жуткая мощность всасывания, теперь и на самой медленной скорости можно спокойно убирать, выглядит красиво и стильно. Удобно, легко чистить контейнер для пыли.
Argumentai už
Качество сборки, Внешний вид, удобно чистить, тихо работает, длинный шнур, большая мощность.
Argumentai prieš
Нет.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Expert FC9729/09 Пилосос без мішка для пилу
siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausių aukščiausios klasės dulkių siurblių be maišelių (> 150 €) Vokietijoje 2019 m. 1-ą pusmetį
Filtravimo našumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su plyšiais (IEC62885-2).
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.