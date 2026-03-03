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Visos serijos

  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
  • Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*

Nutraukta gamyba

PowerPro ExpertDulkių siurblys be maišelio

FC9743/09

3 Apdovanojimai

Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*
„Philips“ 7000 serijos dulkių siurblys be maišelio pasižymi mūsų visų laikų didžiausia siurbimo galia. Be vargo puikiai išvalykite su „PowerCyclone 8“ technologija ir „TriActive+“ antgaliu, kuris iškart atlieka 3 optimizuotus valymo veiksmus.
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„AllergyLock“ sulaiko > 99,9 %** smulkių dulkių

Didžiausia siurbimo galia su „PowerCyclone 8“*

  • 900 W

  • „PowerCyclone 8“

  • „Allergy Lock“

  • Pateikiami priedai

900 W variklis – didelė siurbimo galia

900 W variklis – didelė siurbimo galia

Labai našus 900 W variklis, kurio sukimosi greitis viršija 50 000 aps./min, užtikrina didelę siurbimo galią ir puikų valymą kiekvieną kartą.

99,9 % dulkių surinkimas*** – labai švarus valymas

99,9 % dulkių surinkimas*** – labai švarus valymas

Su „TriActive+“ antgaliu ir didžiausia siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių***.

„PowerCyclone 8“ ilgiau išlaiko didžiausią siurbimo galią

„PowerCyclone 8“ ilgiau išlaiko didžiausią siurbimo galią

„PowerCyclone 8“ technologija pasižymi galingu, sūkuriniu veikimu, kad padidintų oro srautą ir sukurtų didžiausią siurbimo galią. Milžiniškai padidintas > 185 km/h oro srautas cilindrinėje kameroje veiksmingai atskiria dulkes nuo oro ir ilgiau išlaiko stipresnę siurbimo galią, kad valymo rezultatai būtų nepriekaištingi.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-961326
  • Award image VRS_AWARD-1679559
  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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Atsakomybės apribojimai

  1. siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausių aukšč. klasės dulkių siurblių be maišelių (> 150 €) Vokietijoje per 2019 m. 1-ą pusmetį

  2. Filtravimo našumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.

  3. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).

  4. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.