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Nutraukta gamyba
FC9743/09
900 W
„PowerCyclone 8“
„Allergy Lock“
Pateikiami priedai
Labai našus 900 W variklis, kurio sukimosi greitis viršija 50 000 aps./min, užtikrina didelę siurbimo galią ir puikų valymą kiekvieną kartą.
Su „TriActive+“ antgaliu ir didžiausia siurbimo galia užtikrintai susiurbsite 99,9 % smulkių dulkių***.
„PowerCyclone 8“ technologija pasižymi galingu, sūkuriniu veikimu, kad padidintų oro srautą ir sukurtų didžiausią siurbimo galią. Milžiniškai padidintas > 185 km/h oro srautas cilindrinėje kameroje veiksmingai atskiria dulkes nuo oro ir ilgiau išlaiko stipresnę siurbimo galią, kad valymo rezultatai būtų nepriekaištingi.
Apdovanojimai
Atsiliepimai
siurbimo galia palyginta su 10 perkamiausių aukšč. klasės dulkių siurblių be maišelių (> 150 €) Vokietijoje per 2019 m. 1-ą pusmetį
Filtravimo našumas išbandytas remiantis DIN EN 60312/11/2008.
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.