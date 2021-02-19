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  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“

Nutraukta gamyba

PowerPro UltimateDulkių siurblys be maišelio

FC9928/09

5
| (7) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
Naujasis „Philips PowerPro Ultimate“ dulkių siurblys be maišelio pasižymi išskirtine valymo kokybe. „PowerCyclone 8“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą. „TriActiveMax“ antgalis puikiai valo visas grindis.
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Dulkių pašalinimas be jokios netvarkos

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 750 W

  • „Allergy H13“ filtras

„PowerCyclone 8“ technologija atskiria dulkes nuo oro

„PowerCyclone 8“ technologija atskiria dulkes nuo oro

Išskirtinė „PowerCyclone 8“ technologija greitai padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad atskirtų dulkes. Galingas sukamasis veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautą ir pagerina veikimą, kad valymo rezultatai būtų puikūs.

Universalus antgalis

Universalus antgalis

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis dulkėms ir trupiniams pašalinti

„TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis dulkėms ir trupiniams pašalinti

Naujasis „TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis vienu metu pašalina dulkes ir trupinius. Unikali Z forma nukreipia dulkes ir didesnius trupinius į oro kanalą ir nestumia jų pirmyn. Šoniniai oro kanalai leidžia puikiai išvalyti prie pat grindjuosčių. Dabar nebereikia pakelti antgalio, norint išvalyti didesnius trupinius, todėl galėsite džiaugtis išskirtine kietų grindų švara.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

7

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

19/02/2021

България

България

Patvirtintas pirkėjas

Много съм доволна от прахосмукачката!

Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

19/06/2020

България

България

Страхотна прахосмукачка

Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

18/06/2020

България

България

Много добри характеристики

Мощна,сравнително тиха,лесна ми е за почистване,не се притеснявам за торбички дали имам или не,и понеже имам в къщи различни повърхности-справя се много добре

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба

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Atsakomybės apribojimai

  1. Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos 2014 m. vasario–balandžio mėn.

  2. frazė „Allergy H13“ yra komercinis pavadinimas ir jos negalima versti į jokią vietos kalbą

  3. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.

  4. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).