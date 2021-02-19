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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
750 W
„Allergy H13“ filtras
Išskirtinė „PowerCyclone 8“ technologija greitai padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad atskirtų dulkes. Galingas sukamasis veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautą ir pagerina veikimą, kad valymo rezultatai būtų puikūs.
„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.
Naujasis „TriActive Z“ kietoms grindims skirtas antgalis vienu metu pašalina dulkes ir trupinius. Unikali Z forma nukreipia dulkes ir didesnius trupinius į oro kanalą ir nestumia jų pirmyn. Šoniniai oro kanalai leidžia puikiai išvalyti prie pat grindjuosčių. Dabar nebereikia pakelti antgalio, norint išvalyti didesnius trupinius, todėl galėsite džiaugtis išskirtine kietų grindų švara.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
7
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Димитрина
19/02/2021
България
Patvirtintas pirkėjas
Много съм доволна от прахосмукачката!
Тово е най-добрата прахосмукачка, която съм ползвала досега. Чисти идеално и я припоръчвам с две ръце.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Хари 83
19/06/2020
България
Страхотна прахосмукачка
Чисти се с нея леко и бързо, освежава въздуха. Има приставки за диван и прах, който улесняват процеса по чистенето и най-вече, НЕ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ТОРБИЧКИ !
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Sisi66
18/06/2020
България
Много добри характеристики
Мощна,сравнително тиха,лесна ми е за почистване,не се притеснявам за торбички дали имам или не,и понеже имам в къщи различни повърхности-справя се много добре
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerPro Ultimate FC9928/09 Прахосмукачка без торба
Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos 2014 m. vasario–balandžio mėn.
frazė „Allergy H13“ yra komercinis pavadinimas ir jos negalima versti į jokią vietos kalbą
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).