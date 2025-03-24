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Nutraukta gamyba
99,9 % dulkių surinkimas
750 W
„Allergy H13“ filtras
Išskirtinė „PowerCyclone 8“ technologija greitai padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad atskirtų dulkes. Galingas sukamasis veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautą ir pagerina veikimą, kad valymo rezultatai būtų puikūs.
„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.
„CarpetClean“ idealiai tinka giliam valymui. Šiuo antgaliu išvalysite bet kokį kilimą ir surinksite visas dulkes nuo minkštų grindų.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
197
Atsiliepimai
97%
Rekomenduoja šį gaminį
24/03/2025
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Сучасний потужний пилосос
Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .
Argumentai už
потужність всмоктування, багато насадок.
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Ніконор
18/02/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Вибір має чудові функції
Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
natal19
12/10/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Супер-пилосос за свої гроші
Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.
Argumentai už
Функціональність, розміри
Argumentai prieš
щіточка для м'яких меблів
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу
Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos 2014 m. vasario–balandžio mėn.
frazė „Allergy H13“ yra komercinis pavadinimas ir jos negalima versti į jokią vietos kalbą
Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.
99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).