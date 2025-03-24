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  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
  • Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“

Nutraukta gamyba

PowerPro UltimateDulkių siurblys be maišelio

FC9929/09

4.9
| (197) Atsiliepimai | 97% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“
Naujasis „Philips PowerPro Ultimate“ dulkių siurblys be maišelio pasižymi išskirtine valymo kokybe. „PowerCyclone 8“ nepriekaištingai atskiria dulkes ir orą. „TriActiveMax“ antgalis puikiai valo visas grindis.
Peržiūrėti visas naudas

Dulkių pašalinimas be jokios netvarkos

Itin veiksmingas su „PowerCyclone 8“

  • 99,9 % dulkių surinkimas

  • 750 W

  • „Allergy H13“ filtras

„PowerCyclone 8“ technologija atskiria dulkes nuo oro

Išskirtinė „PowerCyclone 8“ technologija greitai padidina oro greitį cikloninėje kameroje, kad atskirtų dulkes. Galingas sukamasis veikimas iki maksimumo pagreitina oro srautą ir pagerina veikimą, kad valymo rezultatai būtų puikūs.

Universalus antgalis

Universalus antgalis

„TriActiveMax“ antgalis puikiai priglunda prie grindų ir surenka visas dulkes atlikdamas 3 valymo veiksmus vienu metu: 1) specialaus dizaino pado plokštelė švelniai praskleidžia kilimo medžiagą ir pašalina įsiskverbusius nešvarumus; 2) per didelę angą priekyje įtraukiamos didesnės dalelės; 3) šoniniai šepečiai puikiai išvalo pagal grindjuostes.

„CarpetClean“ efektyviam minkštų grindų valymui

„CarpetClean“ efektyviam minkštų grindų valymui

„CarpetClean“ idealiai tinka giliam valymui. Šiuo antgaliu išvalysite bet kokį kilimą ir surinksite visas dulkes nuo minkštų grindų.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_AWARD-1679549

Atsiliepimai

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4.9

iš 5

197

Atsiliepimai

97%

Rekomenduoja šį gaminį

24/03/2025

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Сучасний потужний пилосос

Придбала на заміну старому пилососу Philips FS 6404/01( який служить 10 років , але мішковий) пилосос Philips для сухого прибирання без мішка XB9154/09 - Зібраний в Тучеччині ( якісний пластик, не смердить при нагріванні);2 роки гарантії, працює тихо, хоча надзвичайно потужний - всмоктує так, що аж килим підіймає і це в положенні -3 ; регулювання потужності і кнопка включення на ручц( в комплекті є 2 батарейки для ручки управління), є 5 режимів потужності всмоктування; багато нaсадок: щітка для пилу, щілинна, для оббивки меблів, тyрбощітка-Super Turbo Brush, щітка Tri active Ultra. Щітка Тri Active Ultra - окреме задоволення- прибирає все до найдрібнішого пилу, шерсть тварин тощо.І це ще не пробували турбощітку. Містка колба для пилу (2.2л), яка легко чиститься; шнур-8м; прогумовані колеса; два філтра - захисту двигуна і випускний фільтр Allergy Н13, які треба регулярно чистити. З недоліків: Важкуватий (6кг) і тривожить ручка управління-читала, що кришиться пластик, але то мабуть,все ж таки, залежить від техніки використання. Подивимось в процесі використання. Підсумок: рекомендую, сучасний, маневрений .

Argumentai už

потужність всмоктування, багато насадок.

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

18/02/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Вибір має чудові функції

Дуже гарно пилесосить,щітка якісно очищує підлогу від шерсті домашніх улюбленців,задоволені повністю.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

12/10/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Супер-пилосос за свої гроші

Задоволена всім: тихо працює, потужний, швидко рухається. Є одне але: щіточка для м'яких поверхонь, на мою думку, слабенька -- не вистачає їй розміру і кількості чистячих ворсинок.

Argumentai už

Функціональність, розміри

Argumentai prieš

щіточка для м'яких меблів

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 9000 XB9154/09 Пилосос без мішка для пилу

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Atsakomybės apribojimai

  1. Dulkių susiurbimo rezultatai lyginami su 10 populiariausių Europoje 2 400 W dulkių siurblių, gauti išoriniam bandymų institutui atlikus tyrimą pagal EN 60312-1/2013 ant kilimo dangos 2014 m. vasario–balandžio mėn.

  2. frazė „Allergy H13“ yra komercinis pavadinimas ir jos negalima versti į jokią vietos kalbą

  3. Filtravimo lygiai išbandyti pagal EN60312-1-2017 ir atitinka HEPA 13.

  4. 99,9 % dulkių surinkimas siurbiant kietas grindis su siaurais įrankiais (IEC62885-2).