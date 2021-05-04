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Filtruoja 99,5 % 0,003 µm dydžio dalelių
Filtruoja 99,5% 0,003 µm dydžio dalelių
„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai skirti užtikrinti didžiausią „Philips“ filtro našumą iki paskutinės filtro tarnavimo laiko dienos.
„NanoProtect HEPA“ filtro mažo atsparumo pluoštai užtikrina maksimalų oro srautą. Elektrostatinis krūvis pritraukia 99,98 % 0,003 mikrono dydžio dalelių, todėl filtras išvalo orą greičiau nei medicinoje naudojamas HEPA H13 filtras (4).
Valytuvas sulaiko aerozolius, įskaitant tuos, kuriuose gali būti kvėpavimo takų ligas sukeliančių virusų. Remiantis nepriklausomais tyrimais prietaisas iš oro pašalina iki 99,9 % virusų ir aerozolių. Taip pat išbandyta su koronavirusu (8).
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Ferenc61
04/05/2021
Česká republika
dobrá TV za dobrou cenu
vynikající obraz, dobrý zvuk, Android a jeho aplikace, ale i hrozný světle šedý ovladač s malými bílými písmenky na tlačítkách - katastrofa!
Argumentai už
obraz, Android, aplikace, obsluha
Argumentai prieš
hrozné dálkové ovládání, delší start TV
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Originální náhradní filtr FY0194/30 HEPA NanoProtect
(1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.
(2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis
(3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė
(4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras
(5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
(6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu
(7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.
(8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.