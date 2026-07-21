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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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Originalus pakaitinis filtras „NanoProtect HEPA“
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FY0194/30
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„NanoProtect HEPA“ užtikrina apsaugą nuo virusų, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5 ir naminių gyvūnėlių pleiskanų.
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