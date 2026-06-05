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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
Oro valytuvas 600 serijos HEPA „NanoProtect“ filtras
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FY0611/30
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Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „du viename“ HEPA „NanoProtect“ ir priešfiltris, apsaugantis nuo teršalų, virusų, alergenų ir bakterijų
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