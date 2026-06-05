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Oro valytuvas 600 serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

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Oro valytuvas 600 serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FY0611/30

Oro valytuvas 600 serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „du viename“ HEPA „NanoProtect“ ir priešfiltris, apsaugantis nuo teršalų, virusų, alergenų ir bakterijų

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  • 5 June 2026

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