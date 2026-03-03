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Visos serijos

  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras

Oro valytuvas 600 serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FY0611/30

Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras
Originalūs pakaitiniai filtrai oro valytuvui: „du viename“ HEPA „NanoProtect“ ir priešfiltris, apsaugantis nuo teršalų, virusų, alergenų ir bakterijų
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Suderinami produktai
600 serija

600 serija
Oro valytuvas

AC0651/10

600i serija

600i serija
Oro valytuvas

AC0650/10

Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalus 600 serijos oro valytuvo filtras

  • Tinka 600 serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trūkmė iki 1 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka „Philips“ 600 serijos drėkintuvams

Tinka „Philips“ 600 serijos drėkintuvams

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 600 serijos oro valytuvams: AC0650, AC0651. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas. Reguliariai keiskite priešfiltrį, kad filtras veiktų optimaliai.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas.

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.