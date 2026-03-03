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Visos serijos

  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
  • Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900

„PureProtect Mini“ 900 serijaHEPA „NanoProtect“ filtras

FY0910/30

Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900
Originalus pakaitinis filtras oro valytuvui: „trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvintosios anglys ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.
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Suderinami produktai
„PureProtect Mini“ 900 serija

„PureProtect Mini“ 900 serija
Išmanusis oro valytuvas

AC0951/13

Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalus filtras valytuvui „PureProtect Mini“ 900

  • Tinka 900 ir 800 serijai

  • Naudojimo trukmė iki 1 metų

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka 900 ir 800 serijos valytuvams

Tinka 900 ir 800 serijos valytuvams

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 900 ir 800 serijos oro valytuvams: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžis filtras, naudojamas iki 1 metų

Ilgaamžis filtras, naudojamas iki 1 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimą iki 1 metų (2), kad tektų rečiau rūpintis ir išlaidauti. Kad prietaisas filtruotų geriau, reguliariai siurbkite priešfiltrį.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras idealiai tinka jūsų įrenginiui. Optimaliam našumui visada rinkitės „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um, iUTA

  2. (2) Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.