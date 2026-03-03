„PureProtect Mini“ 900 serija

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FY0910/30
Tinka 900 ir 800 serijai
Naudojimo trukmė iki 1 metų
Dėžutėje: 1 filtras
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 900 ir 800 serijos oro valytuvams: AC0950, AC0951, AC0830, AC0850. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimą iki 1 metų (2), kad tektų rečiau rūpintis ir išlaidauti. Kad prietaisas filtruotų geriau, reguliariai siurbkite priešfiltrį.
Originalus „Philips“ filtras idealiai tinka jūsų įrenginiui. Optimaliam našumui visada rinkitės „Philips“ filtrą.
Atsiliepimai
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, išbandyta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um, iUTA
(2) Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.