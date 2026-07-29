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„PureProtect Mini“ 900 serija HEPA „NanoProtect“ filtras

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„PureProtect Mini“ 900 serijaHEPA „NanoProtect“ filtras

FY0910/30

„PureProtect Mini“ 900 serija HEPA „NanoProtect“ filtras

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Originalus pakaitinis filtras oro valytuvui: „trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvintosios anglys ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų, virusų.

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  • 29 July 2026

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