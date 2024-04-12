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FY1190/30
Tinka 2000 serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trukmė 6 mėn.
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 serijos oro drėkintuvui: HU2510. Oro drėkintuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
2.3
iš 5
3
Atsiliepimai
Yulia_29
12/04/2024
Україна
Фільтр для зволожувача
Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
superalina
09/03/2025
Україна
Де знайти ваш фільтр???
Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?
Argumentai prieš
Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Валентин2025
16/02/2025
Україна
Погана якість
Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!
Argumentai už
Безшумний вентилятор
Argumentai prieš
Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр
(1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.
(2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu