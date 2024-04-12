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  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
  • Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai

Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras

FY1190/30

2.3
| (3) Atsiliepimai
Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai
Originalus „Philips“ drėkinimo filtras idealiai tinka prietaisui, kad jis nuolat veiktų našiai. Jam naudojama „NanoCloud“ technologija, kuri skleidžia nematomą miglą sudrėkindama orą ir 99 % sumažindama bakterijų pasklidimą (1)
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Suderinami produktai
Oro drėkintuvas

Oro drėkintuvas
2000 serija

HU2510/10

Higieniškai drėkinanti „NanoCloud“ technologija

Originalus drėkinimo filtras 2000 serijai

  • Tinka 2000 serijai

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trukmė 6 mėn.

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka 2000 serijos „Philips“ oro drėkintuvams

Tinka 2000 serijos „Philips“ oro drėkintuvams

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000 serijos oro drėkintuvui: HU2510. Oro drėkintuvo modelį galite rasti prietaiso apačioje.

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Ilgalaikiai filtrai, veikiantys iki 6 mėnesių

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 6 mėnesių (1), sumažindami nepatogumus ir išlaidas

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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2.3

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

12/04/2024

Україна

Україна

Фільтр для зволожувача

Замовила фільтр в цьому магазині. Чудова, швидка доставка; гарне пакування. Сподобалось, що статус замовлення надсилається на електронну пошту. Це зручно, зрозуміло і ніхто не надзвонює. Дякую, однозначно буду замовляти ще 🙂

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

09/03/2025

Україна

Україна

Де знайти ваш фільтр???

Цей фільтр колись буде в наявності? Чи можна викидати ваш зволожувач повітря? Може ви в такому разі приймаєте ваші продукти на утилізацію?? Бо що робити з вашим продуктом без потрібних компонентів?

Argumentai prieš

Не рекомендую, бо потім ви голову зламаєте, де знайти цей продукт.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

16/02/2025

Україна

Україна

Погана якість

Користувався нерегулярно зволожувачем 4 місяці. Ну, може разів 30- 40. Ця губка втратила форму, осіла до низу та розповзлася під пальцями. Тобто матеріал повний шлак. Не виключено, що ми ще й дихаємо тим, з чого ця губка. Де ж ваша совість, така ТМ відома і таке продавати. Був би цей фільтр 100 грн, то ще куди ге йшло, но 700!!

Argumentai už

Безшумний вентилятор

Argumentai prieš

Датчика вологості не видно, хоча по опису є. Сенс в ньому, якщо вологість не побачити. Неякісний матеріал губки, швидко втрачає форму під чистою водою та розповзається в руках. Висока ціна фільтра.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

Ši apžvalga buvo parašyta apie Зволожувач повітря серії 2000 FY1190/30 Зволожуючий фільтр

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.

  2. (2) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, remiantis nepriklausomoje laboratorijoje atliktu tyrimu