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  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas
  • Higieniškas drėkinimas

Oro drėkintuvas2000 serija

HU2510/10

4.5
| (56) Atsiliepimai | 83% Rekomenduoja šį gaminį

2 Apdovanojimai

Higieniškas drėkinimas
Pripildykite savo namus malonaus, švaraus oro. „NanoCloud“ technologija drėkina orą nepalikdama baltų dulkių ar šlapių dėmių ir, išleisdama tik gryną H2O į jūsų namų orą, sumažina iki 99 proc. daugiau bakterijų nei standartiniai ultragarsiniai drėkintuvai (1).
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Įkvėpkite kitokio oro

Higieniškas drėkinimas

  • Iki 99 % mažiau bakterijų (1)

  • „NanoCloud“ technologija

  • 2 l vandens bakelis

  • Veiksmingas patalpose iki 31 m²

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Iki 99 % mažiau bakterijų su „NanoCloud“ technologija (1)

Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)

Jokių baltų dulkių ar drėgnų grindų (2)

Jokių baltų dulkių ar drėgnų grindų (2)

„NanoCloud“ nematoma dulksna neišskiria baltų dulkių ir patalpoje nelieka šlapių ruožų (2). Ultragarsinių drėkintuvų išskiriami didesni lašeliai gali sudrėkinti aplinką ir pernešti mineralus, kurių likučių gali likti ant gretimų paviršių. „NanoCloud“ dalelės yra per mažos, kad galėtų pernešti mineralus, taigi likučių ir dėmių nelieka.

Saugu, veiksminga ir visiškai natūralu (3)

Saugu, veiksminga ir visiškai natūralu (3)

„NanoCloud“ technologija pasitelkia natūralų garavimo procesą – plačiai pripažįstamą kaip higieniškai saugiausią ir efektyviausią drėkinimo būdą. Nenaudojami jonai, chemikalai ar ozonas (3) ir nešildomas vanduo, todėl nėra nudegimo pavojaus.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD63
  • Award image VRS_PBTAWARD64

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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4.5

iš 5

56

Atsiliepimai

83%

Rekomenduoja šį gaminį

31/12/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Дуже класний зволожувач

Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.

Argumentai už

Все

Argumentai prieš

Немає

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

04/11/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Необхідний пристрій при сухому повітрі

Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

06/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Повна відповідність ціна -якість

Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює

Argumentai už

Задоволена на 100%

Argumentai prieš

-

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.

  2. (2) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.

  3. (3) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.

  4. (4) Išbandyta GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 5 %

  5. (5) Apskaičiuota esant pilnam 2 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 190 ml/val. drėkinimo greičiu.