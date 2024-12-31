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Iki 99 % mažiau bakterijų (1)
„NanoCloud“ technologija
2 l vandens bakelis
Veiksmingas patalpose iki 31 m²
Naudojant unikalią „NanoCloud“ technologiją, gryno vandens garai gaunami natūralaus garavimo metu. Itin smulki „NanoCloud“ dulksna yra nematoma akimis ir prie jos labai sunku prisitvirtinti bakterijoms ar likučiams – palyginti su įprastais ultragarsiniais drėkintuvais, oras drėkinimas išskiriant iki 99 % mažiau bakterijų. (1)
„NanoCloud“ nematoma dulksna neišskiria baltų dulkių ir patalpoje nelieka šlapių ruožų (2). Ultragarsinių drėkintuvų išskiriami didesni lašeliai gali sudrėkinti aplinką ir pernešti mineralus, kurių likučių gali likti ant gretimų paviršių. „NanoCloud“ dalelės yra per mažos, kad galėtų pernešti mineralus, taigi likučių ir dėmių nelieka.
„NanoCloud“ technologija pasitelkia natūralų garavimo procesą – plačiai pripažįstamą kaip higieniškai saugiausią ir efektyviausią drėkinimo būdą. Nenaudojami jonai, chemikalai ar ozonas (3) ir nešildomas vanduo, todėl nėra nudegimo pavojaus.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
56
Atsiliepimai
83%
Rekomenduoja šį gaminį
Anatolii
31/12/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Дуже класний зволожувач
Класний зволожувач. Не залишає ні білих плям ні калюжі біля себе як ультразвукові. Гарно зволожує в кімнаті.
Argumentai už
Все
Argumentai prieš
Немає
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
04/11/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Необхідний пристрій при сухому повітрі
Працює тихо та ефективно збільшує вологість повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
ElizabethD99
06/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Повна відповідність ціна -якість
Повністю задоволена вибором моделі ,тихий у роботі ,гарно зволожує та охолоджує повітря Взяла за відгуком знайомої котра користується ним вже 2 роки За цей час він не потік та гарно працює
Argumentai už
Задоволена на 100%
Argumentai prieš
-
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie 2000 Series HU2510/10 Зволожувач повітря
(1) Palyginta su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvų moduliais, kuriuose nėra papildomos technologijos bakterijų plitimui sumažinti, išbandyta nepriklausomoje laboratorijoje.
(2) Mineralų nusėdimas ant baldų išbandytas trečiosios šalies laboratorijoje per 3 valandas pagal DIN 44973, IUTA e.V.
(3) Išbandyta pagal GB 21551.3-2010 trečiosios šalies laboratorijoje. Ozono, TVOC, PM10 ir UV intensyvumas mažesnis už ribinį.
(4) Išbandyta GB/T 23332-2018 trečiosios šalies laboratorijoje. Pradinė temperatūra 23 ± 2 °C ir santykinė drėgmė 30 ± 5 %
(5) Apskaičiuota esant pilnam 2 l vandens bakeliui ir prietaisui veikiant 190 ml/val. drėkinimo greičiu.