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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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Oro drėkintuvas 2000 serija
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HU2510/10
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UK Declaration of Conformity - English (US)
EDC - English (US)
Visi (2)
Iš „Philips“ drėkintuvo nesklinda vandens garai / migla
„Philips“ drėkintuvo arba „Combi“ valytuvo–drėkintuvo laikymas
Originalus pakaitinis filtrasDrėkinimo filtras
Neveikia „Philips“ drėkintuvo mažo vandens lygio lemputė
Iš „Philips“ drėkintuvo sklinda blogas kvapas
„Philips“ drėkintuvas nedrėkina oro
Mano „Philips“ oro drėkintuvas nustojo veikti
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