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Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename

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Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename

FY1700/30

Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename

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Originalus pakaitinis filtras oro valytuvui: „trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų ir virusų dalelių.

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  • 13 July 2026

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