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Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
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Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename
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FY1700/30
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Originalus pakaitinis filtras oro valytuvui: „trys viename“ HEPA „NanoProtect“, aktyvinta anglis ir priešfiltris saugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, augintinių pleiskanų ir virusų dalelių.
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