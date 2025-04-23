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FY1700/30
Tinka 1000 serijai
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trūkmė iki 1 metų
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 1000 serijos oro valytuvams: AC1711, AC1715. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas. Reguliariai keiskite priešfiltrį, kad filtras veiktų optimaliai.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
1.0
iš 5
1
Apžvalga
Nedostupnost filtru
23/04/2025
Česká republika
Filtr není většinu času k dispozici (není možné ho zde zakoupit). Jen velmi zřídka na časově omezenou dobu. Tip: zkuste kouknout na philips v jiné zemi. Občas vyjde levněji doprava z jiné země, než koupě filtru v servisní sítí. Samotný filtr a čistička je v pořádku.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 1000 FY1700/30 HEPA filtr NanoProtect a filtr s aktivním uhlím
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.