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Tinka 2000i ir 3000i serijoms
Dėžutėje: 1 filtras
Naudojimo trūkmė iki 1 metų
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000i ir 3000i serijos oro valytuvams: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
lilinka
27/04/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí
Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná
Argumentai už
bez výměny přístroj nepojede
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Denisa_N
24/05/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Je super
Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.
Argumentai už
Opravdu pohlcuje pachy a alergeny
Argumentai prieš
Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Yutena
23/11/2021
Česká republika
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Náhradní filtr do čističky vzduchu
Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.
Argumentai už
Snadná instalace
Argumentai prieš
Cena
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem
(1) Per filtrą tekantis oras buvo išbandytas „iUTA“ naudojant NaCl aerozolį pagal DIN71460-1.
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.