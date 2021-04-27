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  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras

Originalus pakaitinis filtrasAktyvintųjų anglių filtras

FY2420/30

3.7
| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį
Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
Originalus pakaitinis oro valytuvo filtras: aktyvintųjų anglių filtras veiksmingai pašalina lakiuosius organinius junginius ir nemalonius kvapus, kad patalpų oras būtų švaresnis ir gaivesnis.
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Veiksmingai sumažina dujas ir kvapus

Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras

  • Tinka 2000i ir 3000i serijoms

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • Naudojimo trūkmė iki 1 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Tinka „Philips“ 2000i ir 3000i serijoms

Tinka „Philips“ 2000i ir 3000i serijoms

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000i ir 3000i serijos oro valytuvams: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Ilgaamžiai filtrai, naudojami iki 1 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 1 metų (2), sumažindami nepatogumus ir išlaidas.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2

27/04/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Philips Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlí

Pro čističku vzduchu je filt potřebny a přístroj sám vyhodnotí, kdy je ho třeba vyměni, aby byla čistička účinná

Argumentai už

bez výměny přístroj nepojede

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

24/05/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Je super

Čistička se stala nepostradatelnou součástí domácnosti. Pomáhá s úlevou od alergií. Pomáhá mi v mém bytě, kde se v některých místnostech obtížně větrá.

Argumentai už

Opravdu pohlcuje pachy a alergeny

Argumentai prieš

Filtry je třeba poměrně často měnit, je to nákladné a otravné

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

23/11/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Náhradní filtr do čističky vzduchu

Výměna filtru je snadná a rychlá. Oceňuji možnost objednání přímo skrz aplikaci Clean Home, která mě i upozorní, že je potřeba filtr vyměnit. Doručení z eshopu phillips je vždy velmi rychlé. Celkově jsem spokojená.

Argumentai už

Snadná instalace

Argumentai prieš

Cena

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu řady 2000i a 3000i FY2420/30 Náhradní NanoProtect filtr s aktivním uhlíkem

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Per filtrą tekantis oras buvo išbandytas „iUTA“ naudojant NaCl aerozolį pagal DIN71460-1.

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.