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Originalus pakaitinis filtras Aktyvintųjų anglių filtras

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Originalus pakaitinis filtrasAktyvintųjų anglių filtras

FY2420/30

Originalus pakaitinis filtras Aktyvintųjų anglių filtras

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Originalus pakaitinis oro valytuvo filtras: aktyvintųjų anglių filtras veiksmingai pašalina lakiuosius organinius junginius ir nemalonius kvapus, kad patalpų oras būtų švaresnis ir gaivesnis.

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  • 26 July 2026

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