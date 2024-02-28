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  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
  • Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras

Originalus pakaitinis filtrasHEPA „NanoProtect“ filtras

FY2422/30

3.7
| (3) Atsiliepimai
Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras
Originalūs pakaitiniai oro valytuvo filtrai: HEPA „NanoProtect“ filtras, apsaugantis nuo teršalų, virusų, alergenų ir bakterijų
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Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalus 2000&3000i serijos oro valytuvo filtras

  • Filtruoja 99,97 % 0,003 µm dydžio dalelių

  • Dėžutėje: 1 filtras

  • 2 metų naudojimo laikas

  • Originalus „Philips“ filtras

Suderinamas su „Philips“ 2000i ir 3000i serijomis

Suderinamas su „Philips“ 2000i ir 3000i serijomis

Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000i ir 3000i serijos oro valytuvams: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.

Ilgaamžiai filtrai, veikiantys iki 2 metų

Ilgaamžiai filtrai, veikiantys iki 2 metų

Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 2 metų (2), sumažindami rūpesčius ir išlaidas.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

28/02/2024

България

България

филтър, който найстина те кара да усетиш разликата

Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно

Argumentai už

изключителен принос, към качеството на въздуха

Argumentai prieš

трудно се намира

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Nano filtr plní špičkově svou funkci

Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

16/11/2024

Україна

Україна

Дуже неприємний запах

Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати

Argumentai prieš

Неприємний запах

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.