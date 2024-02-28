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FY2422/30
Filtruoja 99,97 % 0,003 µm dydžio dalelių
Dėžutėje: 1 filtras
2 metų naudojimo laikas
Originalus „Philips“ filtras
Pakaitiniai filtrai „Philips“ 2000i ir 3000i serijos oro valytuvams: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Oro valytuvo modelis nurodytas prietaiso apačioje.
Filtrai užtikrina optimalų filtravimo efektyvumą iki 2 metų (2), sumažindami rūpesčius ir išlaidas.
Originalus „Philips“ filtras yra pritaikytas jūsų prietaisui. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą, visada naudokite „Philips“ filtrą.
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
ELi_Geo
28/02/2024
България
филтър, който найстина те кара да усетиш разликата
Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно
Argumentai už
изключителен принос, към качеството на въздуха
Argumentai prieš
трудно се намира
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
25/04/2021
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Nano filtr plní špičkově svou funkci
Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
MikiDarkness
16/11/2024
Україна
Дуже неприємний запах
Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати
Argumentai prieš
Неприємний запах
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Ši apžvalga buvo parašyta apie Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.