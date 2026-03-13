GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

Originalus pakaitinis filtras HEPA „NanoProtect“ filtras

Palaikymas

Originalus pakaitinis filtrasHEPA „NanoProtect“ filtras

FY2422/30

Originalus pakaitinis filtras HEPA „NanoProtect“ filtras

Eiti į parduotuvę

Prisijunkite arba susikurkite paskyrą

Užregistruokite savo gaminį

Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.

Užsiregistruokite dabar

Vadovai ir dokumentacija

Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF fail., 403.9 kB
  • 13 March 2026

Originalūs pakaitiniai oro valytuvo filtrai: HEPA „NanoProtect“ filtras, apsaugantis nuo teršalų, virusų, alergenų ir bakterijų

  • PDF fail.
  • 26 July 2026

Susisiekimas su „Philips“

Džiaugiamės galėdami jums padėti