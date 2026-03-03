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FY3432/10
Iki 12 mėnesių eksploatavimo trukmė
Filtruoja dujas ir kvapus
Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas kartu su pačiu įrenginiu, siekiant užtikrinti tobulą tinkamumą, kuris užtikrina nepertraukiamai sklandų prietaiso veikimą.
Korėtas aktyviųjų anglių filtras sukurtas taip, kad iš oro būtų veiksmingai pašalintos pavojingos dujos, įskaitant ozoną ir kenksmingus LOJ (lakius organinius junginius). Namų renovacijos, maisto ruošimo ir kitos veiklos metu išsiskiria šios kenksmingos dujos, kurias aktyvintosios anglys efektyviai sugeria, kad galėtumėte kvėpuoti švariu ir sveiku oru.
„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai skirti užtikrinti didžiausią „Philips“ filtro našumą iki paskutinės filtrų tarnavimo laiko dienos.
Atsiliepimai
(1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.
(2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis
(3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė
(4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras
(5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
(6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu
(7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.
(8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.