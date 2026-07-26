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Originalus pakaitinis filtras Aktyvintųjų anglių filtras

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Originalus pakaitinis filtrasAktyvintųjų anglių filtras

FY3432/10

Originalus pakaitinis filtras Aktyvintųjų anglių filtras

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Vadovai ir dokumentacija

„Philips“ aktyvintųjų anglių filtras efektyviai sulaiko kvapus ir tokias įkvepiamas pavojingas dujas, kaip lakieji organiniai junginiai, ozonas ir formaldehidas, iš jūsų namuose esančio oro, kad jis būtų švarus ir saugus.

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  • 26 July 2026

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