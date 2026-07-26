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Originalus pakaitinis filtras Aktyvintųjų anglių filtras
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FY3432/10
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„Philips“ aktyvintųjų anglių filtras efektyviai sulaiko kvapus ir tokias įkvepiamas pavojingas dujas, kaip lakieji organiniai junginiai, ozonas ir formaldehidas, iš jūsų namuose esančio oro, kad jis būtų švarus ir saugus.
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