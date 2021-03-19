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Filtruoja 99,97 % 0,003 µm dydžio dalelių
Išfiltruoja 99,97 % 0,003 µm dalelių
Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas kartu su pačiu įrenginiu, siekiant užtikrinti tobulą tinkamumą, kuris užtikrina nepertraukiamai sklandų prietaiso veikimą.
„Philips“ oro filtrai prieš palikdami gamyklą praeina privalomus ir griežtus tikrinimo bandymus. Jiems taikomi griežti eksploatavimo ir patvarumo bandymai, skirti nepertraukiamam darbui visą parą. Mūsų filtrai skirti užtikrinti didžiausią „Philips“ filtro našumą iki paskutinės filtro tarnavimo laiko dienos.
„NanoProtect HEPA“ filtro mažo atsparumo pluoštai užtikrina maksimalų oro srautą. Elektrostatinis krūvis pritraukia 99,98 % 0,003 mikrono dydžio dalelių, todėl filtras išvalo orą greičiau nei medicinoje naudojamas HEPA H13 filtras (4).
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
19/03/2021
Česká republika
Spokojenost!
Objednavam uz po nekolikate a muzu jen doporucit!!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Čistička vzduchu 3000 Series FY3433/10 Filtr NanoProtect HEPA
(1) Rekomenduojamas eksploatavimo laikas apskaičiuojamas remiantis „Philips“ naudotojų vidutiniu naudojimo laiku ir PSO aplinkos taršos lygio miesto vietovėse duomenimis. Tikrasis eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo aplinkos ir dažnių.
(2) Taikoma tik pasirinktiems modeliams su jungiamumo funkcijomis
(3) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė
(4) HEPA filtro „NanoProtect“ medžiaga užtikrina mažesnį oro srauto pasipriešinimą nei HEPA H13 filtro medžiaga, todėl „Philips“ oro valytuvas su „NanoProtect“ užtikrina didesnį švaraus oro tiekimo greitį (CADR) nei tokio paties dydžio sertifikuotas HEPA H13 filtras
(5) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta „iUTA“ su NaCl aerozoliu pagal DIN71460-1.
(6) Priklausomai nuo to, ar filtras naudojamas su AC1711, ar 1715 „Philips“ valytuvu
(7) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymą atliko „Airmid Health group Ltd.“. Išbandyta 28,5 m³ bandymo kameroje, užterštoje ore paskridusiu gripo A (H1N1) virusu.
(8) Mikrobų kiekio mažinimo greičio bandymas išorinėje laboratorijoje, bandymų kameroje, užterštoje paukščių koronaviruso (IBV) aerozoliais, su „Philips HEPA NanoProtect“ filtru.