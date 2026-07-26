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Originalus pakaitinis filtras HEPA „NanoProtect“ filtras

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Originalus pakaitinis filtrasHEPA „NanoProtect“ filtras

FY3433/10

Originalus pakaitinis filtras HEPA „NanoProtect“ filtras

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Vadovai ir dokumentacija

„NanoProtect HEPA“ užtikrina apsaugą nuo virusų, bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5 ir naminių gyvūnėlių pleiskanų.

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  • 26 July 2026

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