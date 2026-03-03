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FYM860/30
12 mėnesių tarnavimo trukmė
Filtruoja 99,97 % 0,003 μm dydžio dalelių
Priešfiltris, HEPA, aktyvintoji anglis
Filtruoja dujas ir kvapus
Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas tuo pačiu metu, kaip ir prietaisas, ir jie puikiai suderinti. Tai užtikrina nepertraukiamą sklandų prietaiso veikimą.
„Philips“ integruotas try viename filtras užtikrina nuoseklią apsaugą ir optimalų filtravimą iki 12 mėnesių. (1)
Jūsų „Philips“ įrenginys praneša, kada išvalyti priešfiltrį ir kada pakeisti filtrą. Tai trunka mažiau nei minutę, todėl įrenginio priežiūra yra lengva, o jūs visada mėgausitės švariu, sveiku oru.
Atsiliepimai
(1) Rekomenduojama naudojimo trukmė apskaičiuojama pagal vidutinį „Philips“ naudotojų naudojimo laiką ir PSO duomenis apie taršos lygį mieste. Naudojimo aplinka ir dažnumas turi įtakos realiam naudojimo laikui.
(2) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė.
(3) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 bandymo standartą naudojant cigarečių dūmus, CADR patikrinta pagal GB/T18801-2015 standartą.
(4) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta su NaCl aerozoliu trečiosios šalies laboratorijoje.
(5) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB / T 18801).