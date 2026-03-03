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Visos serijos

  • 3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas
  • 3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas
  • 3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas
  • 3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas
  • 3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas
  • 3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas

Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename

FYM860/30

3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas
Mūsų 3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, aktyvuota anglimi ir pirminiu filtru užtikrina apsaugą nuo bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5, naminių gyvūnų pleiskanų, dujų ir kitų teršalų. Tai pakaitinis „Air Performer“ filtras.
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Suderinami produktai
8000 serijos „Air Performer“

8000 serijos „Air Performer“
Oro valytuvas, ventiliatorius ir šildytuvas

AMF870/16

8000 serijos „Air Performer“

8000 serijos „Air Performer“
Valytuvas, ventiliatorius, šildytuvas „trys viename“

AMF870/15

7000 serijos „Air Performer“

7000 serijos „Air Performer“
Oro valytuvas ir ventiliatorius „du viename“

AMF765/10

Puikiai tinkantis originalus „Philips“ filtras

3 filtrai viename – ilgalaikis veikimas

  • 12 mėnesių tarnavimo trukmė

  • Filtruoja 99,97 % 0,003 μm dydžio dalelių

  • Priešfiltris, HEPA, aktyvintoji anglis

  • Filtruoja dujas ir kvapus

Puikiai tinka siekiant nuolatinio efektyvumo

Puikiai tinka siekiant nuolatinio efektyvumo

Originalus „Philips“ filtras buvo sukurtas tuo pačiu metu, kaip ir prietaisas, ir jie puikiai suderinti. Tai užtikrina nepertraukiamą sklandų prietaiso veikimą.

12 mėnesiai naudojimo

12 mėnesiai naudojimo

„Philips“ integruotas try viename filtras užtikrina nuoseklią apsaugą ir optimalų filtravimą iki 12 mėnesių. (1)

Sekite išmaniojo filtro būsenos indikatorių savo įrenginyje

Sekite išmaniojo filtro būsenos indikatorių savo įrenginyje

Jūsų „Philips“ įrenginys praneša, kada išvalyti priešfiltrį ir kada pakeisti filtrą. Tai trunka mažiau nei minutę, todėl įrenginio priežiūra yra lengva, o jūs visada mėgausitės švariu, sveiku oru.

Techninės savybės

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Rekomenduojama naudojimo trukmė apskaičiuojama pagal vidutinį „Philips“ naudotojų naudojimo laiką ir PSO duomenis apie taršos lygį mieste. Naudojimo aplinka ir dažnumas turi įtakos realiam naudojimo laikui.

  2. (2) Taikoma tik tose šalyse, kuriose yra „Philips“ parduotuvė.

  3. (3) Apskaičiuota pagal NRCC-54013 bandymo standartą naudojant cigarečių dūmus, CADR patikrinta pagal GB/T18801-2015 standartą.

  4. (4) Iš oro, kuris patenka į filtrą; išbandyta su NaCl aerozoliu trečiosios šalies laboratorijoje.

  5. (5) „Philips“ oro valytuvai pasižymi didesniu švaraus oro tiekimo greičiu ir energijos vartojimo efektyvumu su „NanoProtect HEPA“ filtru nei su „HEPA H13“ filtru (išbandyta pagal GB / T 18801).