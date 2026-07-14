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Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename

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Originalus pakaitinis filtrasIntegruotas trys viename

FYM860/30

Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename

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Mūsų 3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, aktyvuota anglimi ir pirminiu filtru užtikrina apsaugą nuo bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5, naminių gyvūnų pleiskanų, dujų ir kitų teršalų. Tai pakaitinis „Air Performer“ filtras.

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  • 14 July 2026

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