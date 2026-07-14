Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
El. Parduotuvė
Oro valytuvas ir oro drėkintuvas
Visos serijos
Originalus pakaitinis filtras Integruotas trys viename
Palaikymas
FYM860/30
Eiti į parduotuvę
Prisijunkite arba susikurkite paskyrą
Iškart gausite prieigą prie vadovų, suasmenintos pagalbos ir daugiau. Be to, tai greita ir paprasta.
Mūsų 3 sluoksnių filtravimas su „NanoProtect HEPA“, aktyvuota anglimi ir pirminiu filtru užtikrina apsaugą nuo bakterijų, žiedadulkių, dulkių, PM2,5, naminių gyvūnų pleiskanų, dujų ir kitų teršalų. Tai pakaitinis „Air Performer“ filtras.
Susisiekimas su „Philips“
Džiaugiamės galėdami jums padėti