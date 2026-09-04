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  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
  • Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams

„Air Performer 4in1 9000” serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FYM970/30

5

| (12) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams

Originalus „Philips” filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer 9000” serijos įrenginiui, užtikrindamas aukštą veikimo efektyvumą. 3 viename „HEPA NanoProtect”, aktyviosios anglies ir pirminis filtras apsaugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų ir virusų.

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Veiksmingai sulaiko 99,97 % nano dalelių (1)

Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams

  • Suderinamas su 9000 serijos „Air Performer”

  • Pakuotėje: 2 pusapvaliai filtrai

  • Naudojimo trukmė iki 3 metų

  • Originalus „Philips“ filtras

Suderinamas su „Philips Air Performer 9000” serijos įrenginiais

Suderinamas su „Philips Air Performer 9000” serijos įrenginiais

Keičiamas valymo filtras, skirtas „Philips Air Performer 4in1”: AMF970. Modelio numerį galite rasti įrenginio apačioje.

Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

Ilgaamžis filtras, tarnaujantis 3 metus

Šis originalus valymo filtras užtikrina nuolatinę apsaugą iki 3 metų (2), sumažindamas rūpesčius ir išlaidas. Jūsų įrenginys apskaičiuoja filtro tarnavimo laiką ir įspėja, kai reikia jį pakeisti.

Lengva spustelėjimo ir atleidimo sistema

Lengva spustelėjimo ir atleidimo sistema

Priežiūra yra paprasta dėl lengvos spustelėjimo ir atleidimo sistemos. Tiesiog atrakinkite, išimkite ir išvalykite arba pakeiskite filtrą per kelias sekundes.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

12

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Ok

Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisti

Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-08-30

03/09/2026

Lietuva

Lietuva

Oke

Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas.

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.