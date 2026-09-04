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Originalus filtras „Air Performer 9000” serijos įrenginiams
Originalus „Philips” filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer 9000” serijos įrenginiui, užtikrindamas aukštą veikimo efektyvumą. 3 viename „HEPA NanoProtect”, aktyviosios anglies ir pirminis filtras apsaugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų ir virusų.
Suderinamas su 9000 serijos „Air Performer”
Pakuotėje: 2 pusapvaliai filtrai
Naudojimo trukmė iki 3 metų
Originalus „Philips“ filtras
Keičiamas valymo filtras, skirtas „Philips Air Performer 4in1”: AMF970. Modelio numerį galite rasti įrenginio apačioje.
Šis originalus valymo filtras užtikrina nuolatinę apsaugą iki 3 metų (2), sumažindamas rūpesčius ir išlaidas. Jūsų įrenginys apskaičiuoja filtro tarnavimo laiką ir įspėja, kai reikia jį pakeisti.
Priežiūra yra paprasta dėl lengvos spustelėjimo ir atleidimo sistemos. Tiesiog atrakinkite, išimkite ir išvalykite arba pakeiskite filtrą per kelias sekundes.
5.0
iš 5
12
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Vaiva45
04/09/2026
Lietuva
Ok
Veikia gerai, kokybiškai Jeigu dar būtu už pusę kainos))
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisti
Geras filtras. Lengvai keičiamas. Oras namuose valomas taip pat gerai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-08-30
Ediunia
03/09/2026
Lietuva
Oke
Viskas ok. Valo gerai, kokybė gera. Rekomenduoju tikrai
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer 4in1 9000” serijos FYM970/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) Iš pro filtrą praleisto oro, patikrinta pagal DIN71460 su NaCl aerozoliu 0,003 um ir 0,3 um, iUTA institutas.
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.