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„Air Performer 4in1 9000” serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

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„Air Performer 4in1 9000” serijosHEPA „NanoProtect“ filtras

FYM970/30

„Air Performer 4in1 9000” serijos HEPA „NanoProtect“ filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Originalus „Philips” filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer 9000” serijos įrenginiui, užtikrindamas aukštą veikimo efektyvumą. 3 viename „HEPA NanoProtect”, aktyviosios anglies ir pirminis filtras apsaugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų ir virusų.

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  • 2 October 2026

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