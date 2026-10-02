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„Air Performer 4in1 9000” serijos HEPA „NanoProtect“ filtras
Palaikymas
FYM970/30
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Originalus „Philips” filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer 9000” serijos įrenginiui, užtikrindamas aukštą veikimo efektyvumą. 3 viename „HEPA NanoProtect”, aktyviosios anglies ir pirminis filtras apsaugo nuo taršos, žiedadulkių, dulkių, gyvūnų pleiskanų ir virusų.
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