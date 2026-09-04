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Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
Originalus „Philips” drėkinimo filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer” 9000 serijos įrenginiui ir užtikrina aukštą našumą. Jis naudoja „NanoCloud” technologiją, kuri išskiria nano dydžio molekules ir drėkina orą išskirdamas iki 99,9 % mažiau bakterijų (1)
Suderinamas su 9000 serijos „Air Performer”
„NanoCloud“ technologija
Naudojimo trukmė 6 mėn.
Originalus „Philips“ filtras
Keičiamas drėkinimo filtras „Philips” „Air Performer” „4 viename”: AMF970. Modelio numerį rasite įrenginio apačioje.
Šis originalus drėkinimo filtras užtikrina nuoseklų drėkinimą iki 6 mėnesių (2), todėl sumažėja rūpesčių ir išlaidų. Jūsų įrenginys apskaičiuoja filtro tarnavimo laiką ir įspėja, kai reikia jį pakeisti.
Originalus „Philips” drėkinimo filtras sukurtas taip, kad puikiai tiktų jūsų įrenginiui. Optimaliam veikimui visada naudokite originalų „Philips” filtrą.
5.0
iš 5
11
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Lengva pakeisit
Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-09-01
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-09-01
Rituliukas
21/08/2026
Lietuva
Puikus filtras - oras namuose atrodo švaresnis ir gaivesnis, o pats filtras lengvai pakeičiamas. Patogu naudoti ir prižiūrėti. Rekomenduoju
Argumentai už
Lengva naudotis ir pakeisti filtra
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-08-18
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-08-18
Bakas133
20/08/2026
Lietuva
Itin paprasta priežiūra
Tyliai dirbantis filtras, kuris išsprendė visas senų drėkintuvų problemas
Argumentai už
Lengvai pasikečia ir labai ilgai užtenka
Argumentai prieš
Nepastebėjau
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-07-26
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras
Date of Use 2026-07-26
(1) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvais be papildomos technologijos, mažinančios bakterijų plitimą, kaip nustatė nepriklausoma laboratorija.
(2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.