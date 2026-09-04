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  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai
  • Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai

„Air Performer” „4 viename” 9000 serijaDrėkinimo filtras

FYM971/00

5

| (11) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai

Originalus „Philips” drėkinimo filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer” 9000 serijos įrenginiui ir užtikrina aukštą našumą. Jis naudoja „NanoCloud” technologiją, kuri išskiria nano dydžio molekules ir drėkina orą išskirdamas iki 99,9 % mažiau bakterijų (1)

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Higieniškai drėkinanti „NanoCloud“ technologija

Originalus filtras „Air Performer” 9000 serijai

  • Suderinamas su 9000 serijos „Air Performer”

  • „NanoCloud“ technologija

  • Naudojimo trukmė 6 mėn.

  • Originalus „Philips“ filtras

Suderinamas su „Philips” „Air Performer” 9000 serija

Suderinamas su „Philips” „Air Performer” 9000 serija

Keičiamas drėkinimo filtras „Philips” „Air Performer” „4 viename”: AMF970. Modelio numerį rasite įrenginio apačioje.

Iki 6 mėnesių naudojimo

Iki 6 mėnesių naudojimo

Šis originalus drėkinimo filtras užtikrina nuoseklų drėkinimą iki 6 mėnesių (2), todėl sumažėja rūpesčių ir išlaidų. Jūsų įrenginys apskaičiuoja filtro tarnavimo laiką ir įspėja, kai reikia jį pakeisti.

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips“ filtras geriausiam našumui

Originalus „Philips” drėkinimo filtras sukurtas taip, kad puikiai tiktų jūsų įrenginiui. Optimaliam veikimui visada naudokite originalų „Philips” filtrą.

Techninės savybės

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Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
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5.0

iš 5

11

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Lengva pakeisit

Pakeisti labai paprasta, O filtras savo darbą atlieka labai gerai.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-09-01

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-09-01

21/08/2026

Lietuva

Lietuva

Puikus filtras - oras namuose atrodo švaresnis ir gaivesnis, o pats filtras lengvai pakeičiamas. Patogu naudoti ir prižiūrėti. Rekomenduoju

Argumentai už

Lengva naudotis ir pakeisti filtra

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-08-18

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-08-18

20/08/2026

Lietuva

Lietuva

Itin paprasta priežiūra

Tyliai dirbantis filtras, kuris išsprendė visas senų drėkintuvų problemas

Argumentai už

Lengvai pasikečia ir labai ilgai užtenka

Argumentai prieš

Nepastebėjau

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-07-26

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie „Air Performer” „4 viename” 9000 serija FYM971/00 Drėkinimo filtras

Date of Use 2026-07-26

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Atsakomybės apribojimai

  1. (1) Palyginti su standartiniais ultragarsiniais drėkintuvais be papildomos technologijos, mažinančios bakterijų plitimą, kaip nustatė nepriklausoma laboratorija.

  2. (2) Apskaičiuotas vidurkis. Filtro naudojimo trukmė priklauso nuo oro kokybės ir naudojimo.