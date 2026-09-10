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„Air Performer” „4 viename” 9000 serija Drėkinimo filtras
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FYM971/00
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Originalus „Philips” drėkinimo filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer” 9000 serijos įrenginiui ir užtikrina aukštą našumą. Jis naudoja „NanoCloud” technologiją, kuri išskiria nano dydžio molekules ir drėkina orą išskirdamas iki 99,9 % mažiau bakterijų (1)
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