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„Air Performer” „4 viename” 9000 serija Drėkinimo filtras

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„Air Performer” „4 viename” 9000 serijaDrėkinimo filtras

FYM971/00

„Air Performer” „4 viename” 9000 serija Drėkinimo filtras

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Vadovai ir dokumentacija

Originalus „Philips” drėkinimo filtras puikiai tinka jūsų „Air Performer” 9000 serijos įrenginiui ir užtikrina aukštą našumą. Jis naudoja „NanoCloud” technologiją, kuri išskiria nano dydžio molekules ir drėkina orą išskirdamas iki 99,9 % mažiau bakterijų (1)

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  • 10 September 2026

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