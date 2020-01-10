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  • Keičiamas užvalkalas – ilgesnis naudojimas
  • Keičiamas užvalkalas – ilgesnis naudojimas

Nutraukta gamyba

Easy8Lyginimo lentos danga

GC020/00

2.3
| (3) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Keičiamas užvalkalas – ilgesnis naudojimas
Specialus „Easy8“ lyginimo lentai skirtas keičiamas lentos užvalkalas gali būti naudojamas ilgiau, įskaitant „ShoulderWing“ sistemai skirtus užvalkalus. Naudojant paprasto tvirtinimo sistemą lengva uždėti ir tvirtinti užvalkalus ant lentos.
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Lyginimo prekių ženklas

skirtas „Easy8“ lyginimo lentai

Keičiamas užvalkalas – ilgesnis naudojimas

„Easy-fit“ sistema

„Easy-fit“ sistema

Lentos užvalkalas visada gerai įtemptas, nes naudojama patogi paprasto tvirtinimo sistema.

Idealiai tinka „Easy8“ lyginimo lentai: 120 x 45 cm

Idealiai tinka „Easy8“ lyginimo lentai: 120 x 45 cm

Lentos užvalkalas specialiai sukurtas „Easy8“ lyginimo lentai. Jis taip pat tinka 120 x 45 cm lyginimo lentoms.

Su „ShoulderWings“

Su „ShoulderWings“

Pakuotėje pridedami du atsarginiai „ShoulderWings“ sistemai skirti užvalkalai su paprasto tvirtinimo sistema.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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2.3

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

10/01/2020

Hrvatska

Hrvatska

Patvirtintas pirkėjas

Odlično.

Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje

28/11/2019

България

България

Покритието не отговаря

При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.

Argumentai už

само дето е по обемен

Argumentai prieš

много свързани с плата

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

29/04/2019

България

България

не съм доволен

след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене

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Atsakomybės apribojimai

  1. Mažesnis garsas nei lyginant ant daugiasluoksnės lentos dangos