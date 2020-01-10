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Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Lentos užvalkalas visada gerai įtemptas, nes naudojama patogi paprasto tvirtinimo sistema.
Lentos užvalkalas specialiai sukurtas „Easy8“ lyginimo lentai. Jis taip pat tinka 120 x 45 cm lyginimo lentoms.
Pakuotėje pridedami du atsarginiai „ShoulderWings“ sistemai skirti užvalkalai su paprasto tvirtinimo sistema.
Apdovanojimai
2.3
iš 5
3
Atsiliepimai
elma7622
10/01/2020
Hrvatska
Patvirtintas pirkėjas
Odlično.
Odličan proizvod. Kvalitet na nivou i dizajn. Sve preporuke za kupnju ovoga proizvoda.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Navlaka za dasku za glačanje
ProdanGe
28/11/2019
България
Покритието не отговаря
При мен след няколко ползвания средният слой явно се сви и това доведе до постоянно измъкване на покритието от металната рамка.За да реша проблема вмомента дъската е тропосана от всички страни с бял конец.Явно покритието не може да издържа на парата.
Argumentai už
само дето е по обемен
Argumentai prieš
много свързани с плата
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Bone
29/04/2019
България
не съм доволен
след 5-6 гладене, на пара и постелката се сви и направи ръб по средата, а след известно време вече неможе и да стои както трябва.
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Ši apžvalga buvo parašyta apie Easy8 GC020/00 Покритие за дъска за гладене
Mažesnis garsas nei lyginant ant daugiasluoksnės lentos dangos