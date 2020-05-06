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  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
  • Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos

Nutraukta gamyba

„IronCare“Lygintuvams skirtas vandens filtras

GC024/10

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos
„IronCare“ pašalina iš čiaupo tekančio vandens kalkių nuosėdas, kad lygintuvas veiktų nepriekaištingai, ir pailgina jo eksploatavimo laiką iki 4 k*. Naudojant šį pažangų lyginimo įrenginiams skirtą filtrą, lygintuvas lengvai apsaugomas nuo kalkių.
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Lyginimo prekių ženklas

Pailgina lygintuvo eksploatavimo laiką iki 4 k.*

Apsaugo nuo pažeidimų dėl kalkių ir korozijos

  • Apsaugo nuo kalkių susidarymo

  • Tinka visiems lygintuvams

  • Pridedama 1 kasetė

Naudojant vandenį, iš kurio pašalinta 99 % kalkių, ilgėja lygintuvo eksploatavimo laikas

Naudojant vandenį, iš kurio pašalinta 99 % kalkių, ilgėja lygintuvo eksploatavimo laikas

Kalcio nuosėdos gali užkimšti lygintuvą, jis gali pradėti rūdyti ir sugesti. Speciali filtro viduje esanti jonų keitimo medžiaga pašalina iš vandens 99 % nuosėdų, ir pailgina lygintuvo eksploatavimo laiką iki 4 kartų*.

Apsaugo garų angas nuo užsikimšimo

Apsaugo garų angas nuo užsikimšimo

Naudojant „IronCare“ demineralizuotą vandenį lygintuvo viduje nesusidaro nuosėdos. Kalcio dalelės neužkemša garų angų, todėl lygintuvo tiekiamas garsų srautas yra kokybiškas.

Neslystanti ergonomiška rankenėlė, kad būtų patogus naudoti

Neslystanti ergonomiška rankenėlė, kad būtų patogus naudoti

Naudodami „IronCare“ filtrą visada lengvai pripildysite lygintuvo vandens bakelį. Jį patogu paimti už neslystančios rankenos.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

06/05/2020

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Jednoduchý a učinný

Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky

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Atsakomybės apribojimai

  1. Išbandyta su „Philips“ GC5000 serijos garų lygintuvu naudojant 16,8° dH vandenį, vertinant tik kalkių poveikį.