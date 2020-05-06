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Lyginimo prekių ženklas
Apsaugo nuo kalkių susidarymo
Tinka visiems lygintuvams
Pridedama 1 kasetė
Kalcio nuosėdos gali užkimšti lygintuvą, jis gali pradėti rūdyti ir sugesti. Speciali filtro viduje esanti jonų keitimo medžiaga pašalina iš vandens 99 % nuosėdų, ir pailgina lygintuvo eksploatavimo laiką iki 4 kartų*.
Naudojant „IronCare“ demineralizuotą vandenį lygintuvo viduje nesusidaro nuosėdos. Kalcio dalelės neužkemša garų angų, todėl lygintuvo tiekiamas garsų srautas yra kokybiškas.
Naudodami „IronCare“ filtrą visada lengvai pripildysite lygintuvo vandens bakelį. Jį patogu paimti už neslystančios rankenos.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
MartinPRG
06/05/2020
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Jednoduchý a učinný
Vodní filtr je jednoduchý a plně funkční. Doma mám extrémně tvrdou vodu. Celá řada spotřebičů už byla poškozena, vodní kámen je vidět na každém spotřebiči, který používá vodu. Problém jsem vyřešil až tímto jednoduchým filtrem - vodní kámen úplně eliminoval po cca. roce užívání.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie IronCare GC024/10 Vodní filtr vodního kamene pro žehličky
Išbandyta su „Philips“ GC5000 serijos garų lygintuvu naudojant 16,8° dH vandenį, vertinant tik kalkių poveikį.