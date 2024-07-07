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  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
  • Lengvas ir veiksmingas
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Nutraukta gamyba

„EasySpeed“Garinis lygintuvas

GC1750/20

4.8
| (42) Atsiliepimai | 95% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Lengvas ir veiksmingas
Su „EasySpeed“ lygintuvu lyginsite lengvai ir veiksmingai, dideliu garų kiekiu išlygindami sunkai lyginamas raukšles. Keraminis lygintuvo padas lengvai slysta visais audiniais ir yra atsparus įbrėžimams. Kalkių šalinimo funkcija skirta patvariam veikimui.
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Lyginimo prekių ženklas

4 garų nustatymai, kad geriau išlygintumėte

Lengvas ir veiksmingas

  • Garų padidinimas iki 100 g

  • Keraminis lygintuvo padas

  • Apsauga nuo lašėjimo

220 ml vandens bakelis, kad lygintumėte ilgiau

220 ml vandens bakelis, kad lygintumėte ilgiau

Ypač didelę 220 ml vandens talpyklą reikia rečiau pildyti, todėl vienu lyginimu galite išlyginti daugiau drabužių.

Integruotas vandens purkštuvas tolygiai sudrėkina audinį

Integruotas vandens purkštuvas tolygiai sudrėkina audinį

Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.

Didesnis lygintuvo padas, kad vienu perbraukimu išlygintumėte daugiau*

Didesnis lygintuvo padas, kad vienu perbraukimu išlygintumėte daugiau*

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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4.8

iš 5

42

Atsiliepimai

95%

Rekomenduoja šį gaminį

2

07/07/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Задоволений якісним продуктом

Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска

15/06/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Чудове співвідношення якості та ціни

Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска

18/01/2024

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

Гарна праска.

Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска

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Atsakomybės apribojimai

  1. Nei pirmtakų serija „Comfort“