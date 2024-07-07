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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
Garų padidinimas iki 100 g
Keraminis lygintuvo padas
Apsauga nuo lašėjimo
Ypač didelę 220 ml vandens talpyklą reikia rečiau pildyti, todėl vienu lyginimu galite išlyginti daugiau drabužių.
Purškimo dulksna funkcija tolygiai sudrėkina audinį ir padeda lengviau išlyginti raukšles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
42
Atsiliepimai
95%
Rekomenduoja šį gaminį
Renault 2017
07/07/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Задоволений якісним продуктом
Дуже якісна продукція, рекомендую, задоволений товаром
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Aleksis24
15/06/2024
Україна
Patvirtintas pirkėjas
Чудове співвідношення якості та ціни
Легка, зручна у використанні праска. Чудовий варіант в цьому ціновому діапазоні!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска
vakylla
18/01/2024
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
Гарна праска.
Дуже зручна праска. Легка, прасує гарно всі речі. Дружина задоволенна на всі 100 відсотків.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC1742/40 Парова праска
Nei pirmtakų serija „Comfort“