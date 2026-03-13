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„EasySpeed“ Garinis lygintuvas
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GC1750/20
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EU Declaration of conformity Philips EasySpeed Steam iron GC1750/20 - English (US)
Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_EE_[05098]_NCN
Visi (4)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
Kaip išplauti „Philips“ lyginimo sistemos vandens bakelį?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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