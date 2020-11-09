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Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos
Naudodami šį „EasySpeed Plus“ lygintuvą galėsite greičiau išlyginti drabužius. Tai padės užtikrinti trijų funkcijų pado smaigalys, tolygus karščio paskirstymas pado viduje, pastovi garų srovė, garų pliūpsnis ir didelė galia.
Lyginimo prekių ženklas
35 g/min. garai; 120 g garų pliūpsnis
Keraminis lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2300 vatų
Iki 2300 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą.
Lygintuvo 120 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Nepertraukiami iki 35 g/min garai aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Apdovanojimai
4.8
iš 5
4
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
09/11/2020
Україна
Чудова керамічна праска
Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))
Argumentai už
Найкраща в усьому)))
Argumentai prieš
Немає недоліків!!!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Naudojimo data 2018-11-09
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2045/40 Парова праска
Naudojimo data 2018-11-09
ionut06
31/01/2019
România
“Recenzie din Campania Philips”
Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35
BML3
17/01/2019
România
Aces produs are caracteristici extraordinare
Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35