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  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Standard Product Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Alternative Product Photograph Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40
  • Product in Use Photo Philips EasySpeed Steam iron GC2045/40

Nutraukta gamyba

„EasySpeed“Garinis lygintuvas

GC2045/40

4.8

| (4) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

Naudodami šį „EasySpeed Plus“ lygintuvą galėsite greičiau išlyginti drabužius. Tai padės užtikrinti trijų funkcijų pado smaigalys, tolygus karščio paskirstymas pado viduje, pastovi garų srovė, garų pliūpsnis ir didelė galia.

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Lyginimo prekių ženklas

5 būdai greičiau lyginti

Greitesnis lyginimas – nuo pradžios iki pabaigos

  • 35 g/min. garai; 120 g garų pliūpsnis

  • Keraminis lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2300 vatų

Iki 2300 W galia, užtikrinanti nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2300 W galia, užtikrinanti nuolatinį galingos garų srovės tiekimą

Iki 2300 W galia užtikrina nuolatinį galingos garų srovės tiekimą.

Iki 120 g garų pliūpsnis

Iki 120 g garų pliūpsnis

Lygintuvo 120 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Nepertraukiami iki 35 g/min. garai

Nepertraukiami iki 35 g/min. garai

Nepertraukiami iki 35 g/min garai aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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4.8

iš 5

4

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

09/11/2020

Україна

Україна

Чудова керамічна праска

Швидко нагрівається,відмінно прасує і має функцію постійної подачі пару,що допомогає розгладити навіть найважчі місця складочок))))

Argumentai už

Найкраща в усьому)))

Argumentai prieš

Немає недоліків!!!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Naudojimo data 2018-11-09

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EasySpeed GC2045/40 Парова праска

Naudojimo data 2018-11-09

31/01/2019

România

România

“Recenzie din Campania Philips”

Usor de folosit, calca foarte bine, raport calitate/pret foarte bun.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35

17/01/2019

România

România

Aces produs are caracteristici extraordinare

Este un fier de călcat usor de folosit ,nu se uda hainele când calci , calcă foarte bine !!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Fier de călcat cu abur GC2045/35

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