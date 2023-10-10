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Lyginimo prekių ženklas
Skirta lyginimo sistemoms
Lyginimo lentos danga pagaminta iš 100 % medvilnės, kurios apačioje yra porolonas ir veltinio sluoksniai. Toks derinys sukuria patogų ir lygų lyginimo paviršių.
Transportavimo užraktas apsaugo nuo atsitiktinio lentos susiskleidimo lyginant ir išlaiko lentą suskleistą, kai nenaudojama. Lyginimo lentą laiko dviguba kojų konstrukcija su neslystančiais kojelių dangteliais, kurie suteikia papildomo stabilumo.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
оксан
10/10/2023
Україна
Akcijos dalis
Patvirtintas pirkėjas
зручна однозначно
Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Прасувальна дошка
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Прасувальна дошка
NaTash
12/03/2026
Srbija
Najbolja daska
Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi
Argumentai už
Preporučujem, svakako!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Daska za peglanje
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Daska za peglanje