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  • Efektyvi lyginimo lenta
  • Efektyvi lyginimo lenta

-Lyginimo lenta

GC221/98

5
| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Efektyvi lyginimo lenta
Lyginimo lenta yra labai svarbi lyginant. „Philips“ lyginimo lenta sukonstruota taip, kad galėtumėte lyginti greičiau ir lengviau.
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Lyginimo prekių ženklas

Efektyvi lyginimo lenta

  • Skirta lyginimo sistemoms

Daugiasluoksnė lentos danga, kad lengvai slystų

Daugiasluoksnė lentos danga, kad lengvai slystų

Lyginimo lentos danga pagaminta iš 100 % medvilnės, kurios apačioje yra porolonas ir veltinio sluoksniai. Toks derinys sukuria patogų ir lygų lyginimo paviršių.

Sukurta, kad būtų stabilu: transportavimo užraktas ir kojelių dangteliai

Sukurta, kad būtų stabilu: transportavimo užraktas ir kojelių dangteliai

Transportavimo užraktas apsaugo nuo atsitiktinio lentos susiskleidimo lyginant ir išlaiko lentą suskleistą, kai nenaudojama. Lyginimo lentą laiko dviguba kojų konstrukcija su neslystančiais kojelių dangteliais, kurie suteikia papildomo stabilumo.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

10/10/2023

Україна

Україна

Patvirtintas pirkėjas

зручна однозначно

Стійка,широка дошка . ЗРУЧНА ДЛЯ РОБОТИ З ПАРОГЕНЕРАТОРОМ.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Прасувальна дошка

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Прасувальна дошка

12/03/2026

Srbija

Srbija

Najbolja daska

Najbolja daska koju sam imala, stabilna, široka. Podloška za peglu ili parnu stanicu neklizajuća. Navlaka od debljeg materijala, ne ostavlja trag na garderobi

Argumentai už

Preporučujem, svakako!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Daska za peglanje

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie - GC221/98 Daska za peglanje

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