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Lyginimas
Visos serijos
- Lyginimo lenta
Palaikymas
GC221/98
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Lyginimo lenta yra labai svarbi lyginant. „Philips“ lyginimo lenta sukonstruota taip, kad galėtumėte lyginti greičiau ir lengviau.
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