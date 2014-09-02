GaminiaiPalaikymas

Užsiregistruokite ir gaukite išskirtinių pasiūlymų

30 dienų grąžinimas

Pristatymas per 3-4 darbo dienas

El. Parduotuvė

Visos serijos

  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
  • Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Nutraukta gamyba

PowerLifeGarų lygintuvas

GC2905/50

4.5

| (2) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!

Peržiūrėti visas naudas
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Lyginimo prekių ženklas

Su „SteamGlide“ padu

Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną

  • Garai 30 g/min.; 95 g garų pliūpsnis

  • „SteamGlide“ lygintuvo padas

  • Kalkių šalinimas

  • 2000 vatų

2000 vatų galia leidžia nuolat teikti galingą garo srovę

2000 vatų galia leidžia nuolat teikti galingą garo srovę

2000 vatų galia užtikrina pastovų galingą garo srautą.

Dėl nepertraukiamo garo iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles

Dėl nepertraukiamo garo iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles

Nepertraukiamu garu iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles.

Garų padidinimas iki 95 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Garų padidinimas iki 95 g sunkiai lyginamoms raukšlėms

Lygintuvo 95 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

Gaukite šio gaminio palaikymą

Raskite DUK, naudotojo vadovus, saugos informaciją ir patarimus

Raskite atsarginę detalę ar priedą

Eikite į detales ir priedus

Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

Šiuos atsiliepimus tvarko „Bazaarvoice“ ir jie atitinka „Bazaarvoice“ autentiškumo politiką, kuri yra paremta kovos su sukčiavimu technologija ir žmonių analize. Duomenis galima rasti adresu
Klientų nuomonės, pateikiamos kaip produktų ir žvaigždučių įvertinimai, yra naudingos visiems. Jos padeda sužinoti daugiau apie produktą ir priimti pirkimo sprendimą. Kiekvienas klientas, įsigijęs produktą internetu ar parduotuvėje, gali palikti atsiliepimą

4.5

iš 5

2

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

3
2
1

02/09/2014

Polska

Polska

Super żelazko

Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe

09/09/2016

Česká republika

Česká republika

Patvirtintas pirkėjas

Kvalitní výrobek

Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička

Užsisakykite „Philips“ naujienlaiškį ir gaukite išskirtinius pasiūlymus

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.

Noriu gauti reklaminę informaciją – pagal mano pageidavimus ir elgseną – apie Philips produktus, paslaugas, renginius ir akcijas. Bet kada galiu lengvai atsisakyti!

  • Išskirtiniai pasiūlymai nariams.
  • Ankstyva prieiga prie išpardavimų.
  • Patarimai apie sveiką gyvenimo būdą.