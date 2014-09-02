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Nutraukta gamyba
Pagaminta dideliam efektyvumui kiekvieną dieną
Tam, kad pasiektumėte puikių rezultatų kiekvieną dieną, jums reikia lygintuvo, kuris niekada nenuviltų. Naujas „SteamGlide“ padas, galinga nuolatinė garų srovė ir tabletės kalkių nuosėdoms šalinti – šis praktiškas lygintuvas puikiai atsiperka!
Lyginimo prekių ženklas
Garai 30 g/min.; 95 g garų pliūpsnis
„SteamGlide“ lygintuvo padas
Kalkių šalinimas
2000 vatų
2000 vatų galia užtikrina pastovų galingą garo srautą.
Nepertraukiamu garu iki 30 g/min. greičiau išlyginsite raukšles.
Lygintuvo 95 g garų pliūpsnis padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
4.5
iš 5
2
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
azja31
02/09/2014
Polska
Super żelazko
Niedrogie żelazko idealne na moje potrzeby. Przydatna funkcja usuwania kamienia. Dobrze prasuje nawet mocne zagniecenia, a do tego w moim ulubionym kolorze.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Żelazko parowe
Ricci
09/09/2016
Česká republika
Patvirtintas pirkėjas
Kvalitní výrobek
Tuto žehličku doporučuji, splňuje vše co je potřeba k žehlení.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie PowerLife GC2905/50 Napařovací žehlička