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  • Puikūs rezultatai, mažai pastangų
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Nutraukta gamyba

3300 serijaGarinis lygintuvas

GC3310/02

5
| (1) Apžvalga | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

Puikūs rezultatai, mažai pastangų
Šis „Philips“ garinis lygintuvas suteikia papildomą patogumą ne tik dėl didelės vandens įpylimo angos, ypač ilgo laido ir vandens lygio indikatoriaus, bet ir dėl naujojo „SteamGlide“ lygintuvo pado, dėl kurio lyginimas tampa lengvesnis ir lygesnis!
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Lyginimo prekių ženklas

3 kartus lengviau

Puikūs rezultatai, mažai pastangų

  • 3 m ilgio laidas

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

Lašėjimo blokavimo sistema užtikrina lyginamų drabužių švarą

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Ypač didelė vandens įleidimo anga, skirta greitai ir paprastai pripildyti

Ypač didelė vandens įleidimo anga, skirta greitai ir paprastai pripildyti

Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!

Labai ilgas laidas leidžia lengvai ir toli pasiekti

Dėl ypač ilgo laido galite lengvai pasiekti lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!

Techninės savybės

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Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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5.0

iš 5

1

Apžvalga

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

20/06/2019

Україна

Україна

Классный

Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 GC3310/02 Парова праска

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