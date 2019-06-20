30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
30 dienų grąžinimas
Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
Lyginimo prekių ženklas
3 m ilgio laidas
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
Per ypač didelę vandens įleidimo angą vandens į lygintuvą pripilsite greitai ir lengvai. Tik kelios sekundės ir neberizikuojate visur pritaškyti vandens!
Dėl ypač ilgo laido galite lengvai pasiekti lyginimo lentos kraštus ir dar toliau!
Apdovanojimai
5.0
iš 5
1
Apžvalga
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Маргоwka
20/06/2019
Україна
Классный
Хороший утюг, сколько лет служит и не уступает новым
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 GC3310/02 Парова праска
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Серія 3300 GC3310/02 Парова праска