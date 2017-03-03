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Visos serijos

  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
  • 100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.

Nutraukta gamyba

EcoCareGarų lygintuvas

GC3721/02

5

| (3) Atsiliepimai | 100% Rekomenduoja šį gaminį

1 apdovanojimas

100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.

Naujoviška funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Kartu jis sutaupo 25 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą. 30 % šiame „Philips“ lygintuve panaudoto plastiko ir aliuminio yra perdirbta.

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Lyginimo prekių ženklas

su automatine energijos taupymo funkcija ir 30 % perdirbtų medžiagų

100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.

  • 2400 W

  • 130 g garų srovė

  • ECO

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

130 g garų padidinimas lengvai pašalina sunkiai išlyginamas raukšles

Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius

Lašėjimo blokavimo sistema lyginant išlaiko drabužius švarius

„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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5.0

iš 5

3

Atsiliepimai

100%

Rekomenduoja šį gaminį

4
3
2
1

03/03/2017

Polska

Polska

Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!

Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe

31/07/2014

Polska

Polska

Rewelacyjny

Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe

26/02/2019

Česká republika

Česká republika

užasný desing a lehkost

s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička

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Atsakomybės apribojimai

  1. Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms sunaudoja iki 25 % mažiau energijos pagal IEC 603311