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Nutraukta gamyba
100 % garų energijos, 25 %* mažiau elektros energijos.
Naujoviška funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Kartu jis sutaupo 25 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą. 30 % šiame „Philips“ lygintuve panaudoto plastiko ir aliuminio yra perdirbta.
Lyginimo prekių ženklas
2400 W
130 g garų srovė
ECO
Garų padidinimas gali būti naudojamas lyginant sunkiai išlyginamas raukšles ir naudojant vertikalią garų srovę.
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
„Philips“ garų lygintuvo lašėjimo blokavimo sistema padeda lyginti ypatingas medžiagas žema temperatūra, nesibaiminant, kad dėl vandens lašėjimo susidarys dėmės.
Apdovanojimai
5.0
iš 5
3
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
Iwona1987
03/03/2017
Polska
Prasowanie żelazkiem przestało być uciążliwe!
Byłam zaskoczona jakością żelazka, gdyż moim zdaniem cena jest niska do jakości - rewelacja! Nie jest lekki co pozwala swobodnie sunąć nim po ubraniach, nie jest także za ciężki co ułatwia obsługę bez nieprzyjemnego obciążenia dla ręki. Poręczne uchwyt, posiada bardzo czytelne i łatwe funkcje, pomocny podzielnik na rodzaj włókien, dlatego każdy poradzi sobie z jego obsługą. Powłoka nie rysuje się nawet na metalowych guzikach przy przypadkowym przejechaniu ich gorącym żelazkiem. Bezpieczny kabel. W skrócie - żelazko idealne w konkurencyjnej do innych produktów tej samej jakości cenie! Polecam!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Żelazko parowe
maalgorzataa
31/07/2014
Polska
Rewelacyjny
Szukaliśmy odpowiedniego żelazka dla naszych potrzeb, takiego, który będzie energooszczędny i znaleźliśmy Philips EcoCare, które jest rewelacyjne. Radzi sobie z bardzo pogniecionymi materiałami, dzięki czemu praca z nim nie jest czasochłonna.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/32 Żelazko parowe
Kikina81
26/02/2019
Česká republika
užasný desing a lehkost
s touto žehičkou mužu žehlit jakykoliv material a nic se nepřipálí učinnost páry vynikající a lehkost produktu nenamáhá ruce
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3721/02 Napařovací žehlička
Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms sunaudoja iki 25 % mažiau energijos pagal IEC 603311