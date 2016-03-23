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Nutraukta gamyba
GC3760/32
100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.
Nauja „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Tuo pačiu metu jis automatiškai sutaupo 20 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą.
Lyginimo prekių ženklas
2400 W
160 g garų pliūpsnis
Automatinis apsauginis išjungimas
Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.
Nauja „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Kartu jis automatiškai sutaupo elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą.
Paminkštinta „Philips“ lygintuvo rankena – kad būtų patogu lyginti ilgiau.
Apdovanojimai
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
EDYTA77
23/03/2016
Polska
POLECAM
UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
AdamPL
15/07/2012
Polska
Prasowanie to teraz przyjemność.
Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Iwona88
09/07/2016
Polska
Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać
Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe