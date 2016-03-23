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  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Standard Product Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Main in-use photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Alternative Product Photograph Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32
  • Product in Use Photo Philips EnergyCare Steam iron GC3760/32

Nutraukta gamyba

EnergyCareGarų lygintuvas

GC3760/32

3.7

| (3) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.

Nauja „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Tuo pačiu metu jis automatiškai sutaupo 20 %* elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą.

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Lyginimo prekių ženklas

Ekologiškiau kiekvieną dieną

100 % garų energijos, 20 %* mažiau elektros energijos.

  • 2400 W

  • 160 g garų pliūpsnis

  • Automatinis apsauginis išjungimas

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo

Dvigubai veiksmingesnė „Philips“ garų lygintuvo kalkių šalinimo sistema apsaugo nuo kalkių susidarymo – naudojamos kalkių šalinimo tabletės ir nesudėtinga kalkių šalinimo funkcija.

Automatinis energijos taupymas

Automatinis energijos taupymas

Nauja „Philips“ garų lygintuvo funkcija užtikrina 100 % garų energijos panaudojimą, kad galėtumėte kruopščiai išlyginti raukšles. Kartu jis automatiškai sutaupo elektros energijos, nes sumažina nereikalingą garų išsiveržimą.

Su paminkštinta rankena patogu lyginti ilgesnį laiką

Paminkštinta „Philips“ lygintuvo rankena – kad būtų patogu lyginti ilgiau.

Techninės savybės

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Dalys ir priedai

Apdovanojimai

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Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

4
3
2

23/03/2016

Polska

Polska

POLECAM

UŻYWAM PONAD 2 LATA I JESTEM BARDZO ZADOWOLONA, CICHE, WYGODNE, SYSTEM ODKAMIENIANIA JEST NAPRAWDĘ SUPER, SZYBKO SIĘ NAGRZEWA, ŚWIETNA FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁANCZANIA SIE GDZY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS GO NIE UZYWAM A JEST PODŁACZONY DO PRĄDU

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

15/07/2012

Polska

Polska

Prasowanie to teraz przyjemność.

Nigdy nie sądziłem, że prasowanie może być przyjemne... to żelazko po prostu działa :)

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

09/07/2016

Polska

Polska

Żelazko równo miesiąc po upływie gwarancji przestało działać

Żelazko w miesiąc po upływie gwarancji zepsuło się. Kabel w środku prawdopodobnie uległ zniszczeniu. Coś przestało "stykać" i po prasowaniu. Po za tym super żelazko, proste w użyciu bez zbędnych dodatków

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie EcoCare GC3760/02 Żelazko parowe

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