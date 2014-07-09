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Nutraukta gamyba
GC4412/02
Galia ir tikslumas
Jei norite lyginti lengviau ir lygiau, jums reikalingas geriausias slydimo ir galingo garų tiekimo derinys. Šis „Philips“ lygintuvas su „SteamGlide“ padu geriausiai užtikrins abi šias funkcijas!
Lyginimo prekių ženklas
150 g garų padidinimas
2400 W
„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.
2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.
Lygintuvo 150 g garų padidinimas padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.
Apdovanojimai
3.7
iš 5
3
Atsiliepimai
dariooooo
09/07/2014
Polska
Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.
Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe
ewka0512
19/09/2012
Polska
Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.
Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Staszku
28/06/2016
Polska
niby ok jednak...
Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe