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  • Galia ir tikslumas
  • Galia ir tikslumas

Nutraukta gamyba

AzurGarų lygintuvas

GC4412/02

3.7

| (3) Atsiliepimai

1 apdovanojimas

Galia ir tikslumas

Jei norite lyginti lengviau ir lygiau, jums reikalingas geriausias slydimo ir galingo garų tiekimo derinys. Šis „Philips“ lygintuvas su „SteamGlide“ padu geriausiai užtikrins abi šias funkcijas!

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Lyginimo prekių ženklas

Puikus garas, puikus lyginimas

Galia ir tikslumas

  • 150 g garų padidinimas

  • 2400 W

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ lygintuvo padas

„SteamGlide“ yra aukščiausios kokybės „Philips“ garų lygintuvo padas, apsaugotas nuo įbrėžimų. Puikiai lygina ir lengvai valomas.

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė

2400 W galia – nuolat tiekiama galinga garų srovė.

150 g/min. garų padidinimas – lengvai pašalinamos sunkiai išlyginamos raukšlės

150 g/min. garų padidinimas – lengvai pašalinamos sunkiai išlyginamos raukšlės

Lygintuvo 150 g garų padidinimas padeda lengvai pašalinti net ir sunkiausiai išlyginamas raukšles.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Atsiliepimai

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3.7

iš 5

3

Atsiliepimai

5
2
1

09/07/2014

Polska

Polska

Żelazko działa bez zarzutów ale gdybym miał kupować ponownie, to wybrałbym inny model z uwagi na nietypową długość stopy do prasowania.

Wady: Uwaga - żelazko ma nietypową długość stopy do prasowania – 24,5 cm, przez co nie pasuje do niego żadna nakładka teflonowa zapobiegająca wybłyszczaniu tkanin. Standardowa długość takich nakładek, to max 23,5 cm, więc radzę na to zwrócić uwagę, jeżeli macie do prasowania dużo rzeczy podatnych na wybłyszczanie. Zalety: Silne uderzenie pary oraz duża ilość otworów do jej wyrzutu zapewnia szybsze prasowanie. Zwiększona długość przewodu zasilającego 2,4 m, dzięki czemu nie potrzeba przedłużacza. Wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie żelazka pozostawionego bez nadzoru. Nie testowałem, czy działa, ale miło jest wiedzieć, że takie cudo jest. Duży otwór na wlew wody.

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe

19/09/2012

Polska

Polska

Ma wiele dodatkowych funkcji, ale jedna z funkcji czyli nie kapanie nie działa, bo czasami wyrzuca wodę i nie jest to samooczyszcanie.

Może być, jest lepsze od poprzedniego żelazka a za krótko go używam, aby tak dogłębnie go ocenić

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Taip, rekomenduoju šį produktą

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe

28/06/2016

Polska

Polska

niby ok jednak...

Generalnie ok, co do prasowania i użytkowania. Jednak po 3,5 roku zaczęło robić zwarcia instalacji. Po kilkunastu minutach prasowania wywala bezpiecznik różnicowy w mieszkaniu (instalacja nowa, niespełna 3 letnia). Jak dla mnie jest to wada, która dyskwalifikuje produkt. Za te pieniądze powinien służyć nieco dłużej... Więcej philipsa nie będzie

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe

Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4412/02 Żelazko parowe

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