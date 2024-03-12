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Azur Garų lygintuvas
Nutraukta gamyba
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GC4412/02
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User Manual Philips Azur Steam iron
Jei norite lyginti lengviau ir lygiau, jums reikalingas geriausias slydimo ir galingo garų tiekimo derinys. Šis „Philips“ lygintuvas su „SteamGlide“ padu geriausiai užtikrins abi šias funkcijas!
Visi (3)
Kokį vandenį galiu naudoti „Philips“ garų lygintuve arba garintuve?
Kaip pašalinti kalkių nuosėdas iš „Philips“ garų lygintuvo?
„Philips“ lygintuvo su garais arba lygintuvo be garų lygintuvo pado valymas
Mano „Philips“ garų lygintuvas nebeįkaista
Mano „Philips“ lyginimo sistema nepašalina raukšlių
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