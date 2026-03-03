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Nutraukta gamyba
GC4520/45
Lyginimo prekių ženklas
Garai 50 g/min.; 190 g garų pliūpsnis
„T-ionicGlide“ lygintuvo padas
Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas
2600 vatų
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.
Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas su integruotu titano oksido sluoksniu.
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