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  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
  • Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
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Nutraukta gamyba

Azur Performer PlusGarų lygintuvas

GC4520/45

1 apdovanojimas

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis
„Philips“ garų lygintuve „Azur Performer“ dera įspūdinga kokybė ir lengvas naudojimas. Suderinus greitą kalkių šalinimą su mūsų 5 žvaigždutėmis įvertintu, geriausiai slystančiu „T-ionicGlide“ lygintuvo padu ir automatiniu apsauginiu išjungimu, gaunami geriausi lyginimo rezultatai.
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Lyginimo prekių ženklas

Su mūsų geriausiu lyginimo padu

Greitesnis, lengvesnis ir sumanesnis

  • Garai 50 g/min.; 190 g garų pliūpsnis

  • „T-ionicGlide“ lygintuvo padas

  • Saugus išsijungimas + kalkių šalinimas

  • 2600 vatų

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina

2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiamas garas ik 50 g/min lengviau pašalina raukšles

Nepertraukiami garai iki 50 g/min aprūpina tinkamu garų kiekiu ir efektyviai išlygina raukšles.

„T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

„T-ionicGlide“: geriausias 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas

Mūsų geriausiai slystantis ir įbrėžimams atsparus 5 žvaigždutėmis įvertintas lygintuvo padas su integruotu titano oksido sluoksniu.

Techninės savybės

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Apdovanojimai

  • Award image VRS_PBTAWARD66

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