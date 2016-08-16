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Pristatymas per 3-4 darbo dienas
Nutraukta gamyba
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Garai 50 g/min.; 200 g garų pliūpsnis
2600 W
Automatinis apsauginis išjungimas
Saugu lyginti visus drabužius
2600 W – greitai įkaista ir kokybiškai lygina.
200 g garų padidinimas
Nepertraukiamas garas iki 50 g/min – tobulas garo kiekis, kad efektyviai išlygintų visas raukšles.
Apdovanojimai
4.9
iš 5
16
Atsiliepimai
100%
Rekomenduoja šį gaminį
DominikaP
16/08/2016
Polska
Moje najlepsz żelazko ever :-)
Żelazko Philips Azzur jest z mną już 4 lata i muszę przyznać, że bardzo je lubię. Obsługa jest intuicyjna. Najczęściej prasuję z wykorzystaniem pary, na programie dla bawełny, bo ubrań z tego materiału mam najwięcej i jeszcze nigdy nie miałam problemu z rozprasowaniem zagnieceń. Prasowanie malutkich ubranek mojej 14-miesięcznej córeczki jest czystą przyjemnością!
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4860/02
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Żelazko parowe Azur GC4860/02
paluhen
07/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe
jaro1404
07/10/2015
Polska
Patvirtintas pirkėjas
Ten produkt ma wiele doskonałych funkcji
extra żelazko najlepsze jakie dotychczas miałem....
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Taip, rekomenduoju šį produktą
Ši apžvalga buvo parašyta apie Azur GC4860/37 Żelazko parowe
Palyginti su RI3320, esant maksimalioms nuostatoms suvartoja iki 10 % mažiau energijos pagal IEC 603311